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В Питере нашли крайнего

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 ГОВОРЯТ, ответст­венные лица связались с губернатором Санкт-Петербурга В. Матвиенко. Совместно и было решено «назначить виновным» спикера Заксобрания Петербурга, главу городской «Единой России» Вадима Тюльпанова. Официально именно он возглавлял предвыборный штаб партии власти. Кстати, г-на Тюльпанова утверждал в этой должности Б. Грызлов. Он же присылал в город своих людей для работы в штабе. Таким образом, В. Матвиенко оказалась «как бы ни  при чем».

 Такую неожиданную «сдачу» губернатором Петербурга своей некогда правой руки, каковым всегда считался Тюльпанов (В. Матвиенко даже крестила его сына), знатоки питерской политики объясняют следующими причинами. Мол, в 2003 г. Валентине Ивановне представили г-на Тюльпанова в качестве доверенного лица В. Путина. Однако лишь на съезде «Единой России» 1 октября 2007 г. она узнала, что это не так и Вадим Альбертович является всего лишь близким человеком Б. Грызлова. Сам же Президент РФ будто бы воспринимал В. Тюльпанова чуть ли не в качестве выдвиженца самой В. Матвиенко. Когда губернатор Петербурга обнаружила данную «коллизию», она и решила будто бы «спустить всех собак» на В. Тюльпанова, который столько лет «ее обманывал».

 Впрочем, у самого В. Тюльпанова все же есть уверенность в том, что он «ни в чем не виноват». Он, мол, несмотря на руководство штабом, реально ни денег, ни рычагов влияния на ход подготовки к выборам не имел. Мол, когда только раскручивалась избирательная кампания, В. Матвиенко собрала совещание гор­администрации и единороссов, на котором поручила реальное руководство кампанией своему заму Виктору Лобко. А В. Тюльпанову будто бы поручила лишь отвозить в Москву отчеты о ходе выборов, составленные г‑ном Лобко.

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