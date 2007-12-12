//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Кадровый форсаж и режим думского ожидания

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 ТАКИМ образом, съезду ЕР отведена теперь чисто техническая миссия. Его делегатам предстоит официально выдвинуть кандидатуру, поддержанную действующим гарантом и, очевидно, будущим премьером…

 То, что две политические судьбы решены раньше предполагаемого срока, партийных руководителей ЕР совсем не удивляет.

 – Это совершенно нормально, – сказал в интервью «АН» руководитель Центрисполкома (ЦИК) ЕР Андрей Воробьев. – Решения мудры, точны и взвешенны. Уверен, что на предстоящем съезде нашей партии Дмитрий Медведев также получит единодушную поддержку.

 Вскоре после съезда ЕР должно состояться первое пленарное заседание пятой Думы. Дата его проведения варьируется от 21 до 24 декабря – в зависимости от срока вручения Центр­избиркомом (ЦИК) депутатских мандатов новоявленным законодателям. По данным источника «АН» в Госдуме, «ЦИК постарается уложиться с этой процедурой к середине следующей недели». И если уложится, пятая Дума соберется 20 декаб­ря, строго следуя президентскому указу о досрочном заседании.

 После выборной кампании у депутатов нового созыва начался очередной захватывающий этап. Связан он с внутренним распределением ключевых думских должностей: вице-спикеров, председателей комитетов и комиссий. 315 мандатов уверенного конституционного большинства единороссов наделяют их правом принятия решения практически по любому из кадровых вопросов. В отличие от условий, в которых формировалась третья Государственная Дума. Тогда центристов от коммунистов отделяли лишь считанные проценты лидерства, что спровоцировало драматичный процесс меж­фракционного «торга». Пятая же Дума в этом смысле едва ли будет отличаться от своей предшественницы.

 На днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже предположил, что к оппозиции волевым решением ЕР может отойти ни много ни мало 6 дум­ских комитетов. В аппарате ГД, в общем, не исключают возможности подобной демонстрации «широкого жеста» партии власти. С другой стороны, 6 комитетов из 29 (общая их численность. – Ред.) – «слишком много» для легкости принятия такого решения.

 – Следует напомнить, что, по крайней мере, с двумя головными позициями – спикера ГД и руководителя фракции ЕР – партия власти почти определилась. Бюро высшего совета ЕР снова рекомендовало на обе эти должности Бориса Грызлова. Его официальное представление состоится на том же съезде единороссов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Прогноз о вероятной скорой отставке Александра Лукашенко опубликовали в сети

Прогноз о вероятной скорой отставке Александра Лукашенко опубликовали в сети

Александр Лукашенко в скором времени может уйти с поста президента Белоруссии. Соответствующие сообщения некоторое время назад были опубликованы на страницах интернет-СМИ и в Telegram-каналах.

//В мире

Украинский политик заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без России

Украинский политик заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без России

Украинский политик, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить без учета позиции России.

//Политика

На этой неделе может начаться новая серия губернаторских отставок

На этой неделе может начаться новая серия губернаторских отставок

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время собирается начать новую серии губернаторских отставок. В администрации говорят, что это может случиться уже на этой неделе.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Министр Саудовской Аравии рассказал о глобальном значении санкций против России

Министр Саудовской Аравии рассказал о глобальном значении санкций против России

Глава саудовского Минэнерго Халид аль-Фалих рассказал о значении новых санкций против России, которые коснулись нефтегазовой промышленности. Такое решение может негативно влиять на другие страны.

//В мире

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены вероятные признаки подготовки Соединенных Штатов и Североатлантического альянса к военной агрессии против России. Соответствующее заявление сделал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Министр культуры Латвии: о крае «голубых озер», народных традициях, и о сохранении культурного наследия

Министр культуры Латвии: о крае «голубых озер», народных традициях, и о сохранении культурного наследия

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Общество

В Москве эвакуируют ВГТРК. Поступило сообщение о бомбе, а нашли загадочный ящик

В Москве эвакуируют ВГТРК. Поступило сообщение о бомбе, а нашли загадочный ящик

В Москве эвакуировали съемочный павильон ВГТРК. Письмо с угрозами о заложенной бомбе пришло на электронную почту радио "Россия". Павильон ВГТРК эвакуировали, сотрудников вывели на улицу.

//В мире

Итальянская "Елизавета II" каждый день кормит сотню детишек

Итальянская "Елизавета II" каждый день кормит сотню детишек

“После 70 жизнь только начинается!” - говорит о себе Солидея Паджори из итальянского города Адрия, что находится в области Венето. Жители утверждают, что Адриатическое море названо в честь их города.

//Шоу-бизнес

Макаревич снова оскандалился из-за Крыма

Макаревич снова оскандалился из-за Крыма

Популярный российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вновь оскандалился, попытавшись пристыдить своих поклонников, празднующих пятилетие возвращения Крыма в РФ.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

В Саратове учитель ОБЖ пойдет под суд из-за стрельбы на уроке

В Саратове учитель ОБЖ пойдет под суд из-за стрельбы на уроке

В Саратове в отношении учителя среднеобразовательной школы №1 возбуждено уголовное дело после того, как на его уроке "Основы безопасности жизнедеятельности" один ученик выстрелил из винтовки в одноклассника.

//Новости СМИ2

//В мире

Бывший премьер ДНР объяснил отказ республики от взятия Мариуполя в 2014 году

Бывший премьер ДНР объяснил отказ республики от взятия Мариуполя в 2014 году

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай объяснил, почему руководство республики отказалось от взятия Мариуполя. Данная тема была поднята в ходе беседы Бородая с военным корреспондентом Геннадием Дубовым.

//Общество

Бывший директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова осуждена на 9,5 лет

Бывший директор лагеря "Сямозеро" Елена Решетова осуждена на 9,5 лет

Бывший директор парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова осуждена на 9,5 лет. Срок наказания она будет отбывать в колонии общего режима. Экс-заместитель лагеря Вадим Виноградов получил такое же наказание.

//Наука

Эксперт прокомментировал сообщение о приближающимся астероиде

Эксперт прокомментировал сообщение о приближающимся астероиде

Специалист Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил, какое значение для Земли имеет приближение астероида, о котором сообщили учёные NASA. Эксперт успокоил: приближение астероида не предвещает никаких угроз.

//В мире

Украинцам на выборах могут "подсунуть свинью", заявила Надежда Савченко

Украинцам на выборах могут "подсунуть свинью", заявила Надежда Савченко

Любой кандидат из «большой тройки» претендентов на пост президента Украины может «подсунуть свинью» избирателям, заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в своем обращении к нации.

//Общество

Генерал внутренних войск о ворах и пенсионерах

//Экономика

Рубль укрепился на открытии торгов 18 марта

Рубль укрепился на открытии торгов 18 марта

В понедельник, 18 марта, рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:10 мск снижался на 17 копеек, до 64,64 рубля. Курс евро упал на 8 копеек.

//Новости партнеров

//Общество

Одиннадцать дельфинов выбросились на берег около Евпатории

Одиннадцать дельфинов выбросились на берег около Евпатории

Среднее количество млекопитающих, выбрасывающихся из моря на берег, составляет около пятисот штук в год. Замечено, что обычно это явление приходится на начало позднюю весну-раннее лето, поэтому в этом сезоне гибель животных началась значительно раньше привычного.

//Шоу-бизнес

"Мать-кукушка?": Актриса Анна Хилькевич оставила семью и уехала

"Мать-кукушка?": Актриса Анна Хилькевич оставила семью и уехала

Актриса, более известная по сериалу "Универ", Анна Хилькевич уехала отдыхать, оставив мужа и детей одних дома. Девушка решила посвятить отдых себе и SPA. Актриса сама рассказала об этом.

//Общество

Украина: «мертвые души» тоже хотят голосовать

Украина: «мертвые души» тоже хотят голосовать

По состоянию на 18 марта 2019 года в Госреестр избирателей включено 35 млн 602 тыс. 855 избирателей, при этом в это число входят избиратели, избирательные адреса которых относятся к территории Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской областей.

//В мире

Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации

Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации

Минфин США опубликовал данные, согласно которым Российская Федерация в январе текущего года значительно сократила инвестиции в американские государственные облигации.

//Шоу-бизнес

Принц Уильям c cупругой Кейт Миддлтон отметили День святого Патрика

Принц Уильям c cупругой Кейт Миддлтон отметили День святого Патрика

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 17 марта отметили День святого Патрика. В параде приняли участие 350 солдат во главе со своим талисманом – ирландским волкодавом.

//В мире

Политолог раскрыл причину победы восстания Донецка и Луганска против Украины

Политолог раскрыл причину победы восстания Донецка и Луганска против Украины

Политолог Юлий Федоровский рассказал, почему удалось восстание Донецка и Луганска против Украины весной 2014 года. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с представителями интернет-СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры