Кадровый форсаж и режим думского ожидания

ТАКИМ образом, съезду ЕР отведена теперь чисто техническая миссия. Его делегатам предстоит официально выдвинуть кандидатуру, поддержанную действующим гарантом и, очевидно, будущим премьером…

То, что две политические судьбы решены раньше предполагаемого срока, партийных руководителей ЕР совсем не удивляет.

– Это совершенно нормально, – сказал в интервью «АН» руководитель Центрисполкома (ЦИК) ЕР Андрей Воробьев. – Решения мудры, точны и взвешенны. Уверен, что на предстоящем съезде нашей партии Дмитрий Медведев также получит единодушную поддержку.

Вскоре после съезда ЕР должно состояться первое пленарное заседание пятой Думы. Дата его проведения варьируется от 21 до 24 декабря – в зависимости от срока вручения Центр­избиркомом (ЦИК) депутатских мандатов новоявленным законодателям. По данным источника «АН» в Госдуме, «ЦИК постарается уложиться с этой процедурой к середине следующей недели». И если уложится, пятая Дума соберется 20 декаб­ря, строго следуя президентскому указу о досрочном заседании.

После выборной кампании у депутатов нового созыва начался очередной захватывающий этап. Связан он с внутренним распределением ключевых думских должностей: вице-спикеров, председателей комитетов и комиссий. 315 мандатов уверенного конституционного большинства единороссов наделяют их правом принятия решения практически по любому из кадровых вопросов. В отличие от условий, в которых формировалась третья Государственная Дума. Тогда центристов от коммунистов отделяли лишь считанные проценты лидерства, что спровоцировало драматичный процесс меж­фракционного «торга». Пятая же Дума в этом смысле едва ли будет отличаться от своей предшественницы.

На днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже предположил, что к оппозиции волевым решением ЕР может отойти ни много ни мало 6 дум­ских комитетов. В аппарате ГД, в общем, не исключают возможности подобной демонстрации «широкого жеста» партии власти. С другой стороны, 6 комитетов из 29 (общая их численность. – Ред.) – «слишком много» для легкости принятия такого решения.

– Следует напомнить, что, по крайней мере, с двумя головными позициями – спикера ГД и руководителя фракции ЕР – партия власти почти определилась. Бюро высшего совета ЕР снова рекомендовало на обе эти должности Бориса Грызлова. Его официальное представление состоится на том же съезде единороссов.