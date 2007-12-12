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Итак, маски сброшены

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Итак, маски сброшены

 ПРАВДА, г-н Путин пока не ответил на просьбу г-на Медведева и многозначительно молчит. Невольно закрадывается мысль, а может быть, это «ложный след» и он все же займет пост президента союзного государства Россия–Белоруссия. Об этом много говорили накануне заседания Высшего государственного совета союзников в Минске 14 декабря. В. Путин и А. Лукашенко должны подписать там Конституционный акт. Но представим себе, что возможное премьерство г-на Путина все же состоится. Что это будет означать?

 Российская властная модель, скорее всего, станет похожа на немецкую, в которой нынешний президент хорошо разбирается. Главным в ней является канцлер, по-нашему – председатель правительства. Президент выполняет представительские функции. У нас пока все наоборот! Но многие конституционные полномочия и нашего президента могут стать «спящими». Например, реже использовать такое нормативное право, как Указ. При этом хозяйственная деятельность будет регулироваться постановлениями правительства.

 Президент сосредоточится на внесении в парламент каких-то кадровых предложений. Участии в международной деятельности. Центр подготовки важнейших экономических решений переместится из администрации президента в аппарат правительства. Администрация же превратится из Политбюро в обычную канцелярию.

 Значительно возрастет роль министров. Одним словом, будет реализована модель правительства парламентского большинства. Это не потребует внесения поправок в Конституцию. Достаточно внести 2–3 поправки в Федеральный закон о правительстве. Например, прописать по-новому процедуру внесения и согласования кандидатур ключевых министров. В том числе, силовиков. Акцент в этом вопросе может быть смещен от президента в пользу премьера.

 Но едва ли стоит обольщаться, что с последними событиями бурная подковерная борьба во властных структурах уляжется. Да, в понедельник многие крупные чиновники вздохнули с облегчением – им стало понятно, кто будет новым хозяином. Но во вторник вернулся старый хозяин, грозный. Вот и гадай – кому присягнуть на верность?

 Да, на первый взгляд либеральное крыло власти взяло верх. Но что предпримут «силовики», курирующие гигант­ские ресурсы ВПК и значительную часть «нефтянки»? И не увидим ли мы новой войны компроматов?

 Стоит все же подождать пятницы – 14 декабря. На встрече с А. Лукашенко в Минске президент может сказать много нового. В том числе о последствиях выхода из международного Договора об обычных вооруженных силах в Европе – ДОВСЕ, о проблеме независимости Косово, Абхазии и Южной Осетии. А возможно – и о своем предполагаемом премьерстве.

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