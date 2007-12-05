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Триумфальная победа «Единой России»

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

В №47 от 22 ноября «Аргументов неделi» был опубликован наш прогноз результатов выборов 2 декабря. Мы предсказали не только первое место «Единой России» (ЕР) и второе КПРФ, но и пятое место аграриев. В отличие от многих «аналитиков», предсказывавших провал «Справедливой России» (СР), мы уверенно прогнозировали, что СР будет в числе победителей и даже допускали, что эсеры обгонят жириновцев. Но в последние дни перед выборами по всем государственным телеканалам пиарили В. Жириновского. В итоге и жириновцы, и эсеры набрали по 8%, но цена этим 8% разная: жириновцев буквально втащили в Думу, «эсеры» же прошли в нее сами.

Республики перевыполнили план

ЕСТЕСТВЕННО, на выборах проявились регионы, где решили не просто выполнить, но и заметно «перевыполнить» план. В Чечне ЕР набрала 99,4%, в Ингушетии 98,7%, в Кабардино-Балкарии96,1%, в Мордовии93,4%, в Карачаево-Черкесии – 92,9%, в Дагестане88,9%, в Тыве87,7%, в Агинском Бурятском округе 83,2%, в Башкортостане83,1%, в Татарстане – 81,1%.

8 ноября в эфире мордовской ГТРК глава Республики Мордовия Н. Меркушкин заявил, что «нам необходима явка в 95% и за ЕР – 92%». 2 декабря в Мордовии явка составила 94,5%, за ЕР отдано 93,4% голосов. Не менее интересная ситуация и в Башкирии: в региональном списке «Единой России» здесь 15 кандидатов. Из них президент республики М. Рахимов в Думу явно не пойдет, то есть остается 14 кандидатов, которые могут взять мандаты. А 2,17 млн. голосов, полученных «Единой Россией» в Башкортостане, дают ей 15,4 мандата. То есть один, а то и два мандата – лишние!

Не обеспечили 60% те губернаторы, которые ждут отставки

НЕ СТАЛИ выжимать на выборах желанные 60% в основном те губернаторы, которые уже давно ждут собст­венной отставки. Это и воронежский губернатор В. Кулаков (результат ЕР – 57,5%), и смоленский В. Маслов (53,9%), и магаданский Н. Дудов (55,2%), и рязанский Г. Шпак (57,1%), и карельский С. Катанандов (57,3%), и архангельский Н. Киселев (56,7%), и кировский Н. Шаклеин (55,4%), и псковский М. Кузнецов (56,7%). В этом же ряду и оба красных губернатора – волгоград­ский Н. Максюта (результат ЕР – 57,7%) и владимирский Н. Виноградов (56,8%).

Но самая большая сенсация выборов заключается в том, что наименьший процент за ЕР оказался в Петербурге – родном городе В. Путина. Причина такого результата очень проста: это был единственный регион, за который в Кремле были спокойны. А В. Матвиенко была единственным губернатором, с которым не смели даже заикаться на тему, что «если не будет 60% – пишите заявление об отставке». Такая расслабленность и уверенность привели к неожиданно низкому результату. Впрочем, вряд ли в нем виноват кто-то персонально: ведь и на мартовских выборах в Петербурге было лишь 37,4% за ЕР против 44–46% по всем регионам в среднем.

Коммунистов любят в Тамбове, а не любят – на Ямале и Чукотке

КПРФ набрала на 1% меньше, чем в провальном для нее 2003 году. Но для коммунистов это – моральная победа. Во-первых, они единственная партия, кроме «Единой России», которая уверенно прошла в Думу. Во-вторых, на самом деле, они по большинству регионов хоть немного, но прибавили. И главное – прибавили в Москве, Петербурге и в Подмосковье. Самый высокий результат (19,2%) коммунисты показали в Тамбовской обл., где список возглавляла Т. Плетнева. Интересно, что именно Плетнева и тамбовская КПРФ в эти выборы подверглись наибольшему накату как со стороны «эсеров», переманивших к себе секретаря Тамбовского горкома КПРФ П. Плотникова, так и со стороны В. Жириновского. Он обвинял Плетневу в том, что она скрывает свое немецкое происхождение, взяв «фамилию пятого мужа» (на самом деле, у Плетневой был и есть один-единственный муж).

Высокие результаты – 17–17,6% – КПРФ набрала на родной для Зюганова Орловщине, в Брянской и Самарской областях. Последнее особенно примечательно – ведь Самарская обл. исторически не относилась к «красному поясу». Однако благодаря сильному обкому КПРФ эта партия последнее время показывает здесь очень высокие результаты, несмотря даже на то, что здесь сильна и «Справедливая Россия» мэра В. Тархова. Самый низкий результат КПРФ традиционно зафиксирован на Чукотке и Ямале (3–3,9%).

«Эсеры» популярны в Астрахани и Петербурге

ЧТО касается «Справедливой России», то самый высокий ее результат – 20,2% – достигнут в Астраханской обл. благодаря депутату и основателю профсоюза «Защита» О. Шеину. На втором месте по результатам «эсеров» – Петербург. Здешние 15,1% – несомненная заслуга №1 списка О. Дмитриевой и №3 Ю. Болдырева. Однако мандатов у «эсеров» здесь всего два, и второй получит не Болдырев, а тренер Путина по дзюдо В. Шестаков. А вот 13,4% по Ставрополью – невероятно низкий результат после мартовских 37,6%. Очевидно, сделал свое дело «черный пиар» против лидера ставропольских «эсеров», мэра Д. Кузьмина, на тему «строительства домов на могилах», «подкупа избирателей» и «фашистской символики в рабочем кабинете»…

13,2% у Ф. Тумусова в Якутии, 12,7% у депутата-актрисы Е. Драпеко в Ленобласти и 12,1% у популярного одномандатника А. Грешневикова на Ярославщине – вполне достойные результаты, во всяком случае, на фоне остальных. Зато 3,3% у А. Куваева в Кемеровской обл. – абсолютный провал: Куваев и во главе московского горкома КПРФ вечно проваливал выборы (11,8% против 24,3% по РФ в 1999 году, 7,7% против 12,6% по РФ в 2003-м), а здесь раскрыл весь свой «талант». Низкий результат показал и одиозный пропагандист гей-парадов и группы «Тату» А. Митрофанов: список «эсеров» во главе с ним набрал в Пензенской обл. лишь 4,98%. Не оправдала себя и ставка на родственников известных людей: так, список во главе с сыном генерала Варенникова набрал на Камчатке 5,3%, а на Сахалине – 5,99%.

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