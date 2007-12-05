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М. Касьянов объединяется с СПС

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

М. Касьянов объединяется с СПС
М. Касьянов

 ПОСЛЕ того как крупнейшая госмонополия с 1 октября прекратила финансирование СПС, правые сильно радикализировались. Без «денег Чубайса» в ноябре они почти единогласно проголосовали за участие в «Марше несогласных», организованном Г. Каспаровым и Э. Лимоновым. Против участия СПС в совместных акциях с радикал-оппозицио­нерами опять же выступил только А. Чубайс.

 Сегодня главной предвыборной идеей СПС стало выдвижение Б. Немцова в президенты. В новых условиях вокруг него объединились почти все правые. Во всяком случае либерала из Барнаула, В. Рыжкова, никто в СПС выдвигать не собирается («он даже не вступил в нашу партию в такую трудную минуту, не говоря уже о более серьезной поддержке»). А председателю СПС Н. Белых еще нет необходимых для участия в президентских выборах 35 лет. В связи с этим правые начали наводить мосты к М. Касьянову, у которого будто бы есть собственные источники финансирования.

 Не исключено, что после провала на выборах Н. Белых и Б. Немцов готовы вести переговоры с М. Касьяновым не только на тему совместного участия в президентских выборах, но и об объединении с касьяновским Народно-демократическим союзом. Условие остается только одно: М. Касьянов должен оплатить долги СПС за бесплатный телеэфир (около 3 млн. долл. должны вернуть государству все партии, не набравшие 3% на выборах) плюс обеспечить работу его руководства. В этом случае в президенты выдвинутся М. Касьянов и Б. Немцов. Но последний снимет свою кандидатуру, разыграв перед президентскими выборами карту «долгожданного объединения демократических сил».

 А вот с «Яблоком» договориться пока не удается. Это и неудивительно:
Г. Явлинский всегда заявлял о своей крайней неприязни к М. Касьянову, зато в последние месяцы лидер «Яблока» всячески подчеркивает свои симпатии к новому путин­скому премьеру В. Зубкову.

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