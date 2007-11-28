В богатой России у граждан не должны быть пустые карманы

– СЕРГЕЙ Михайлович, расскажите, чем «Справедливая Россия» принципиально отличается от других партий?

– Отличий у нас очень много. Но главное состоит в том, что мы не занимаемся ни огульной критикой власти, ни обслуживанием интересов чиновников. Мы даем власти идеи, как можно реально изменить ситуацию к лучшему. Причем часто, когда первый раз озвучиваем наши предложения, слышим в ответ: а, вы популисты, такие-сякие… А потом проходит время, и все начинают говорить то же самое, и те же самые предложения начинают выглядеть естественными и даже банальными.

В Совете Федерации, в Партии Жизни вместе с «Родиной» и «Пенсионерами» в 2002–2005 гг. мы делали огромное количество докладов, проводили научные конференции на тему демографии, повышения рождаемости и снижения смертности, пытались достучаться до исполнительной власти, до тех, кто реально выделяет средства и пишет заключения на законопроекты. В итоге мы добились своего – в 2006 г. тема демографии была включена в Послание президента.

– Вы уже перечислили некоторые предложения «Справедливой России». А что, например, ваша партия предлагает тем, у кого в 1992 г. в результате гайдаровских реформ сгорели вклады в Сбербанке?

– Мы уверены в необходимости компенсации со стороны государства сгоревших в 1991 г. вкладов граждан. Надо искать механизм отдачи этих долгов, ведь именно труженик является главным богатством нашего государства. Нам говорят, что дополнительные деньги в экономике вызовут инфляцию. Но необязательно сразу их все выдавать. Есть и другие варианты решения проблемы: чтобы компенсировать сгоревшие вклады, можно было бы выпустить ценные бумаги, которые будут обеспечены нашими природными богатствами. Если человек хочет обменять их на деньги сразу – он получает меньше денег, а если же он их завещает потомкам – они будут расти в цене, в любом случае все это должно быть обеспечено гарантиями государства.

– А каким должен быть в нашей стране подоходный налог?

– У нас сегодня такая ситуация, что и миллионер, и бедный платят одни и те же 13%. Суть нашего предложения заключается в том, что те, кто получает до 10 тыс. руб., ничего не платят, а те, кто получает от 10 до 100 тыс. – платят 10%, от 100 тыс. до 1 млн. – сегодняшние 13%, и выше 1 млн. – прогрессивная шкала налогов должна составлять 20–30%. Это европейская и мировая практика. Даже в США, где уровень социальной защиты ниже, чем в Европе, шкала подоходного налога – прогрессивная, а не равная для богатых и бедных, как у нас сейчас. Мы предлагаем также заимствовать из опыта европейских стран налог на роскошь.

– Расскажите, как можно повысить пенсии?

– Мы выступаем за кардинальное изменение пенсионного законодательства, считаем, что пенсия любого россиянина должна зависеть только от двух факторов. Первое – от его заработка, когда он работал. И пенсия должна составлять не 24% от заработка, как сейчас. На первом этапе – 50%, а потом увеличиться до 75%. И второй фактор – это стаж. Чем дольше человек работал, тем, соответст­венно, больше должна быть у него пенсия.

– Вы говорите о социализме, но не советском, а новом. А что в этот социализм XXI века вы готовы заимствовать из совет­ского опыта?

– Мы возьмем бесплатное и качественное, уже соответст­вующе XXI веку образование и здравоохранение. Мы обязательно возьмем то, как строилась защита населения с точки зрения личной безопасности. Те же самые народные дружины. Но мы привнесем новое. Если в Советском Союзе на завершающей стадии у нас были пустые прилавки, то сейчас у наших граждан пустые карманы. Но мы не должны допускать, чтобы в богатой России у подавляющего большинства россиян, образно говоря, были пустые карманы.

Кроме того, мы считаем, что должна быть конкуренция политическая. В этом принципиальное отличие от Советского Союза, где была монополия одной партии, которая, в конечном итоге, и привела к краху великого государства СССР. Так вот – мы за реальную многопартийность.

– Как вы видите решение проблемы коррупции?

– Прежде всего есть проб­лема всесилия и пренебрежительного отношения чиновника к гражданам. Она прямо связана с проблемой коррупции. Президент правильно сказал: хочешь работать в госвласти – забудь про большие деньги, живи на зарплату. Кстати, очень немаленькую. Поэтому, например, есть для госслужащих такой механизм, как подача декларации не только на себя, но и на своих ближайших родственников. Очень важный элемент – конфискация имущества взяточника, не только его, но и членов его семьи. И срок тюремный не такой, как сейчас – условный, а такой, как дают за измену Родине. После Беслана я уже говорил, что на каждой взятке кровь ребенка. А когда Родину оптом и в розницу продают, надо карать сурово.