Гарант будущего

2 МАРТА 2008 г. страна проголосует за нового главу государства. Эта дата была утверждена на специально созванном заседании верхней палаты и получила ее единогласное одобрение.

Следуя Закону «О выборах Президента РФ», сенаторы назначили их «не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до голосования». Выступивший в СФ председатель Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров сообщил, что агитационный период для участников президентской гонки пройдет со 2 по 29 февраля 2008 года. По его же словам, если думские выборы предполагают выдвижение кандидатских списков «только от зарегистрированных партий», то на президентских – «возможны самовыдвижения граждан». Правда, для этого нужно заручиться поддерж­кой минимум 500 российских избирателей.

– Организация выдвижения кандидатов фактически может начинаться с момента опубликования вашего решения, – разъяснял Чуров в Совфеде. – Однако следует учитывать, что закон требует проинформировать ЦИК о планировании этих мероприятий не менее чем за 5 дней.

Между тем, агитация ЕР в пользу преемственности путинского курса достигла апогея. Съезд сторонников президента ярко проиллюстрировал этот факт.

– Очень важно, чтобы Госдума пятого созыва имела парламентское большинство, которое будет поддерживать Владимира Владимировича Путина, – подтвердил главный тезис ЕР лидер партии Борис Грызлов. – Жизнь показала, что таким парламентским большинством может быть «Единая Россия». Наши избиратели знают, что список «ЕР» на выборах 2 декабря возглавляет Владимир Путин. И наша партия будет делать все для обеспечения преемственности курса действующего президента.

По признанию секретаря президиума Генсовета ЕР Вячеслава Володина, «президент Путин оказался у власти в самое тяжелейшее время и сумел защитить интересы государства и его граждан».

С конституционно доказанной невозможностью переизбрания Владимира Путина его сторонники справляются по-разному. Кто-то продолжает настаивать на маневрах с основным законом в пользу третьего срока. А кто-то демонстрирует смирение с грядущей необратимостью и сдерживает политическую экспрессию коллег. К этой категории относится замруководителя фракции «Единая Россия» Валерий Рязанский. Он заявил, что Путин «не будет выдвигать свою кандидатуру ни под каким предлогом», отвергнув инициативу спикера СФ Сергея Миронова по поиску соответствующей «законодательной коллизии». Отнеся такие «коллизии» к сфере «сугубо специальных вопросов», Рязанский усомнился в том, что их наличие вообще способно было бы изменить позицию президента.

Между тем, победу ЕР на наступающих выборах обеспечивает не столько сама агитация в поддержку президентского курса. Главный победоносный ресурс – осознание неминуемости ухода Путина с занимаемого поста. И поддер­ж­ка возглавляемой им партии есть не что иное, как удержание электоратом действующего главы. В любой политической форме этого главенства…