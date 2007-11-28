Кудрин пытается освободить Сторчака

УЖЕ 23 ноября г-ну Сторчаку было предъявлено официальное обвинение в попытке хищения 43,4 млн. долл. из федерального бюджета России. Сергей Сторчак арестован одновременно с гендиректором торговой фирмы «Содэксим» В. Захаровым и президентом Межрегионального инвестиционного банка В. Волковым. Все задержанные были тут же допрошены, при этом в их рабочих кабинетах, а также в квартирах и на дачах проведены обыски.

По мнению экспертов, С. Сторчак близок к «старосемейной группе». В середине 1990-х гг. он работал непосредст­венно под начальством М. Кась­янова, который способствовал его карьере в финансовых ведомствах. При А. Кудрине С. Сторчак стал его «правой рукой»: именно ему было доверено готовить проведение в России заседаний «Большой восьмерки». При его участии была совершена самая крупная сделка в истории страны: полностью погашен долг бывшего СССР перед Парижским клубом на сумму 22 млрд. долларов. В последнее время С. Сторчак занимался вопросом выплаты долгов Всемирному банку. Эксперты расценивают арест С. Сторчака как начало кампании силовиков (к числу которых относят главу ФСБ Н. Патрушева и замглавы Кремля И. Сечина) по ослаблению А. Кудрина. Министр финансов с получением статуса вице-премьера резко усилил свои позиции и даже стал одним из вероятных претендентов на роль будущего премьер-министра.

Другой арестованный, В. Волков, – тоже «человек Кудрина». В течение нескольких лет он был его заместителем и покинул Минфин только в 2004 г., после сокращения числа замминистров. Арест С. Сторчака стал неприятной неожиданностью для А. Кудрина, поскольку чиновник такого ранга не может быть арестован без санкции высшего политического руководства страны.