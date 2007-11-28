Евгений Наздратенко вернется в Приморье

И ПУСТЬ на прямой вопрос о перспективах работы в полпредстве бывший глава Приморья достаточно однозначно ответил – «эта информация совершенно не соответствует действительности», в дальнейшем он не раз недвусмысленно намекал на возможное возвращение «блудного губернатора».

Политическая живучесть Наздратенко удивительна даже для новейшей истории России. Отстраненный от должности указом президента Б. Ельцина, он тут же получает одну из самых лакомых должностей – председателя Государственного комитета по рыболовству и долгое время остается на плаву даже в окружении столичных акул аппаратной борьбы. Сейчас Наздратенко, по его словам, «работает в Администрации Президента РФ, занимается определенным регионом в нашей большой стране».

И теперь он всячески пытается продемонстрировать, что не утратил былой хватки и держит руку на пульсе политической и экономической жизни края. Скорее всего, выход из тени экс-губернатора связан с поиском руководителя дирекции по проведению саммита АТЭС. Именно эта структура будет контролировать (а возможно – и распределять) многомиллиардные финансовые потоки, запланированные федеральным центром для подготовки саммита. Самым страшным сценарием для мест­ных предпринимателей и чиновников был бы вариант назначения «варяга», на чьи решения влиять приморцам трудновато. Неудивительно, что в большой игре в ход пошли все козыри, пусть даже изрядно подзабытые и немного запыленные.