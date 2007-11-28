Кого выберем в декабре?

В ДЕНЬ, когда этот номер газеты выйдет в печать, президент В. Путин обратится к гражданам России. Главной темой его речи, вне всякого сомнения, станет призыв – все на выборы! Пассивность на руку тем, кого судьба страны как минимум не беспокоит.

При этом, по мнению аналитиков, большинст­во населения едва ли хочет очередной революции. Поэтому преемственность власти – главное, что может уберечь страну от новых тяжелых испытаний. По всем прогнозам, на первом этапе смены власти эта цель будет достигнута на выборах в Госдуму. «Единая Россия» – партия власти – их уверенно выиграет.

Не менее важным станет и второй этап – выборы президента. А вот здесь пока много неясного.

Начнем с того, что лидер ведущей партии В. Путин до сих пор не дал отмашку на формирование команды избирательного штаба «Март-2008». Поэтому, находясь в неведении и в условиях жесткого дефицита времени, «Единая Россия» может провести съезд победителей уже 15–16 декабря. На нем подведут итоги выборов, сделают орг­выводы по тем губернаторам, чьи регионы выборы провалили, и выдвинут своего кандидата в президенты. Сделать это надо скорее.

Дело в том, что регистрация кандидатов для участия в выборах Президента России закончится в 24 часа 22 декаб­ря. Таковы требования закона. После этой даты народ уходит в новогоднее гуляние. Но главное – все российские чиновники должны заняться праздничными хлопотами, будучи уверенными, кто станет их руководителем. В этом тоже своего рода залог политической стабильности.



Главной же интригой останется вот что.

По закону В. Путин должен до 8 декабря объявить о том, уходит ли он на работу в Думу либо остается в Кремле? Вопрос этот терзает сегодня не только участников массового общественного движения «За Путина». Но, не в последнюю очередь – губернаторов, возглавивших региональные списки «Единой России». Если президент уйдет в депутаты, им придется сделать то же самое. После этого по всей стране начнутся массовые кадровые перестановки. Об этом, кстати, намекал и сам В. Путин, когда говорил, что во власть придут новые люди.

Но это – дела хоть и ближайшего, но все же – будущего. А пока нужно пойти в воскресенье на свой избирательный участок и поставить галочку против той партии, которая известна вам лучше других. И по делам, и по людям.