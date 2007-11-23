В. Путин обратится к нации

В НАЧАЛЕ следующей недели в Санкт-Петербурге президент примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «Профессиональная команда страны». Кроме В. Матвиенко и Б. Грызлова на церемонии будут присутствовать не более 25 человек.

В эти же дни В. Путин наградит игроков и тренеров футбольной команды «Зенит». Именно она, как известно, заняла первое место в чемпионате страны. Но главным событием следующей недели станет все же другое. В середине недели президент выступит с обращением к нации. Оно будет носить подчеркнуто надпартийный характер. А главной мыслью станет призыв к гражданам участвовать в выборах.