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Рапорт думской эффективности

Четвертый парламентский созыв оказался плодотворнее прежнего

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

По рассчетам парламентариев, первое заседание пятой Думы состоится уже 28 декабря. Пока же кандидаты в законодатели вышли на финишную прямую предвыборной гонки.

Этот этап предполагает мобилизацию всех пиар-усилий, способных заменить думскую трибуну. Ярче всех агитацию за порогом Охотного ряда начали единороссы, руководство которых принял в своей загородной резиденции Владимир Путин. Президент убежден, что партия большинства обеспечила уходящей Думе эффективность и настрой «на конструктивное развитие страны».

– Принято свыше 1000 законов. Более двух третей из всего этого объема было внесено фракцией «Единая Россия». Это касается прежде всего экономики, социальной сферы и создания новых институтов развития страны… Это также касается пенсионной системы и обеспечения ее стабильного развития, – констатировал президент.

Сами единороссы подводили итоги своей работы и в преддверии встречи с гарантом, и после нее.

Спикер Госдумы Борис Грызлов в заключительной речи перед коллегами отметил общую эффективность думской деятельности в минувшую четырехлетку.

– Было рассмотрено 2712 законопроектов. Из них принято 1062 федеральных закона, – сообщил председатель.

Он подчеркнул, что экономический рост страны опирается в том числе и на новое законодательство. Благодаря этому, по его мнению, можно «более уверенно планировать социальную политику на годы вперед».

Коллеги Грызлова тоже давали публичную оценку парламентским достижениям. Каждый из них по-своему и с оговорками отмечал ее выгодное отличие от трех предшественниц.

– Когда люди работают, без шероховатостей не обойтись, – признал секретарь президиума генсовета ЕР и зампред ГД Вячеслав Володин, но эта Дума приняла очень много решений, которые уже заработали. Это законы прямого действия. Они будут давать результаты и в 2008, 2009, 2010 годах.

По мнению главы ЦИК «Единой России» Андрея Воробьева, депутаты внесли действенный вклад «в сферу приведения законодательства в соответствие с международными нормами». Одновременно парламент усилил роль партий, реформировал местное самоуправление и укрепил тенденцию развития «крепко стоящего на ногах гражданского общества».

Создание Думой 2004–2007 гг. «деловой атмосферы цивилизованного законотворчества» обозначил в беседе с «АН» депутат Владимир Груздев (ЕР).

– Мы концентрировались не на пустопорожних спорах, а на принятии остро необходимых стране документов. И это лишь толика сделанного… Ответственный подход к решению государственных задач сохранится и определит работу пятого состава думцев, – пообещал единоросс.

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