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Миссия С. Степашина в Израиле

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

Миссия С. Степашина в Израиле
С. Степашин

Предыстория этого события такова. 125 лет назад – 21 мая 1882 г. – в России было учреждено Императорское Православное Палестинское Общест­во (ИППО). На сегодня это – старейшая в России научная неправительственная благотворительная организация. Ее уставные задачи – содействие паломничеству в Святую землю, изучение русского востоковедения. Сегодня ИППО находится под покровительством РПЦ, ее попечительский совет возглавляет патриарх Алексий Второй. В ИППО состоят три члена-корреспондента РАН и более 50 докторов наук.

В 2005 году В. Путин посетил с визитом Израиль. На встрече с премьером г-ном Олмертом им был поднят вопрос о возврате Сергиевского Подворья в Иерусалиме как российской собственности в Святой земле. А через два года, в июне 2007-го, С. Степашин был избран председателем ИППО. К этому времени Общество уже имело региональные структуры в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Орле и Ростове-на-Дону. Кроме того – в Иерусалиме и Вифлееме.

Последняя миссия г-на Степашина в Израиль была связана с конкретными мероприятиями по возвращению Сергиевского Подворья. Председатель ИППО передал израильской стороне послание В. Путина. В нем, в частности, говорится, что возвращение Сергиевского Подворья «внесет мир и спокойствие в Святую землю».

Но израильтяне поставили два условия. ИППО должно отказаться от прав собст­венности на Подворье в пользу Российской Федерации. Это первое.

И второе: находящиеся сегодня на территории Подворья Минсельхоз и Верховный суд Израиля должны быть отселены российской стороной. Свою готовность способствовать этому будто бы уже выразили известные бизнесмены г-да Абрамович и Гайдамак.

Гарантийное письмо о согласии со всеми выдвинутыми условиями подписали
С. Степашин и министр иност­ранных дел С. Лавров.

Одним словом – к марту 2008 г. все должно быть завершено. Разумеется, если не вмешаются чиновники и не застопорят процесс. В Израиле они такие же, как и в России: захотят – и все испортят…

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