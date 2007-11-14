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Прощальный марафон

Депутаты спешно опустошают законодательный портфель

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА  ]

 Последняя неделя законотворческой работы уходящей Думы выдалась без преувеличения ударной. До окончания работы на Охотном Ряду (после законодатели разъедутся по регионам) «выпускники» должны принять в общей сложности 60 законопроектов.

 ЭТОТ рекордный показатель необходим для начала работы пятой Думы с чистого листа, чтобы ее не обременяли долги предшественников. Так объясняют депутаты чрезвычайную законотворческую спешку. В связи с ней Совет нижней палаты даже добавил в депутатский график одно дополнительное вторничное заседание.

 В минувшие два дня народные избранники отработали большую часть трехдневного плана. В число его приоритетов, по словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, вошли инициативы «об интеграции науки и образования, госстандартах образовательного процесса, а также лицензирования и аккредитации духовных образовательных учреждений». Напомним, что придание последним госстатуса было темой недавней встречи Владимира Путина с представителями мусульманского духовенства. Еще одной важной вехой стало принятие социальной поправки в ЖКХ. Она запрещает признавать бывшими членами семьи несовершеннолетних детей разведенных родителей. Это позволит решить насущные для многих споры в дележе квартирного имущества в пользу ребенка. Также Дума ровно на год (до 1 января 2009 г.) продлевает срок действия упрощенной схемы получения российского гражданства для жителей бывшего СССР.

 На днях депутатам предстоит принять поправки, регулирующие специальные меры в связи с проведением Олимпиады-2014 в Сочи.

 «Стахановский пробег» парламентариев проходит на фоне нарастающей агитации в поддержку партий. Слоганы, призывы, рекламные ролики и теледебаты ведут неустанную борьбу за сознание электората. Не говоря уже о сменяющих друг друга предвыборных мероприятиях. На одном из них единороссы определили «принципы обновления и развития» своей партии. Таким образом, было обозначено формирование трех идеологических платформ «Единой России» (социально-консервативной, либеральной и патриотической), призванных взаимодействовать в дальнейшем в рамках общепартийной программы.

 Оценивая в интервью «АН» концептуальное обсуждение, замсекретаря президиума Генсовета ЕР Валерий Рязан­ский подчеркнул значимость и важность «появления в партии тем, связанных с патриотикой». Он отметил, что такого рода мысли необходимо переносить с федеральной дискуссионной площадки на региональную.

 – Кадров на местах очень много. И всегда найдется место для формирования мировоззренческой позиции, – убежден депутат.

 На 20-е числа ноября ЕР планирует еще как минимум два мероприятия: подведение итогов федерального конкурса «Профессиональная команда страны» и проведение съезда своих сторонников.

 – Если все партии, за исключением «Единой России», работают только во время выборов, то ЕР как раз работает между выборами. И те позитивные сдвиги, которые есть в нашей стране, безусловно, связаны с «Единой Россией», – заявил Борис Грызлов. Он же в очередной раз обозначил главную выборную задачу однопартийцев – «формирование думского большинства единороссов».

 На продвижение к заветным целям у ЕР и ее оппонентов осталось чуть больше двух недель. Уже завершилось изготовление всего тиража избирательных бюллетеней. Это почти 109 млн. экземпляров. В них включены 11 прошедших регистрацию партий. Кроме того, с воскресенья началась рассылка приглашений россиянам прийти на избирательные участки. Пока речь идет не о голосовании, а о необходимости проверить свои данные в списках. Приглашения будут рассылаться до 16 ноября. Такая акция проводится впервые, и, по словам главы ЦИК Владимира Чурова, «эти приглашения должны еще раз напомнить избирателю о его правах и обязанностях накануне выборов»

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