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В Вашингтоне передрались из-за Грузии

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

 УВЫ, но многие события, которые на первый взгляд имеют какой-то глобальный смысл, могут оказаться чьей-то игрой. Речь, в частности, идет о последних событиях в Грузии. Президент этой страны Са­акашвили с небывалой жестокостью подавил там выступления оппозиции. Наши эксперты и здесь усматривают американский след.

 В частности, вся грузинская оппозиция ориентирована на демократическую партию США. Так, новый владелец самой влиятельной и оппозиционной телекомпании «Имеди» Р. Мердок является одним из спонсоров демпартии США и ее кандидата на президентских выборах – Хиллари Клинтон. Именно поэтому М. Саакашвили отдал команду разгромить «Имеди». Дело в том, что Са­акашвили – ставленник республиканской партии и поддерживается ее лидером – президентом Дж. Бушем.

 Похоже, что накаленная ситуация в Грузии и впредь будет активно использоваться демократами в США как пример краха внешнеполитического курса Дж. Буша. Успех же оппозиции в Грузии позволит демократам в будущем активно влиять на положение в Кавказском регионе. Да и на постсоветском пространстве в целом. Вместе с тем события в Грузии показали, что М. Саакашвили дозрел до жестких действий не только против оппозиции. Скорее всего, после прогнозируемой победы на президентских выборах 5 января он попытается восстановить территориальную целостность Грузии. Причем сделает это сначала не в Южной Осетии, а в Абхазии.

 По мнению аналитиков, власти Абхазии и их вооруженные силы «зажирели или самоуспокоились». Речь идет о периоде мирного времени и стремительного развития туризма. Так что молниеносный удар вышколенных грузинских спецназовцев может оказаться для Сухуми смертельным. А Москва, занятая предвыборными интригами, окажется не готовой к такому развитию ситуации.

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