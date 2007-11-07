Внутрипартийный разговор

Для 11 партий, намеренных самостоятельно участвовать в думских выборах, начался агитационный период. Это значит, что в соответствии с избирательным законодательством, участ­ники выборов получают бесплатное эфирное время и печатные площади в государственных СМИ. Официальное начало агитации состоялось еще 3 ноября. Но этот день оказался выходным, а 4 и 5 ноября пришлись на праздники.

ИЗ 11 партий, допущенных к выборам, в эфире появятся только 9: ранее единороссы и Демпартия отказались от участия в дебатах в пользу других способов общения с избирателями. По словам руководителя Центрисполкома (ЦИК) «Единой России» Анд­рея Воробьева, ЕР предпочла открытой дискуссии «прямой разговор с избирателями».

– Мы за прямое общение и прямой разговор с избирателями, – убеждал г-н Воробьев корреспондента «АН». – Что касается сегодняшнего формата дебатов, то никакого практического эффекта от них не было и не будет. Потому что это – сотрясание воздуха. Наша задача в том, чтобы использовать каждую секунду для непосредственного общения с людьми и разъяснения им сути «Плана Путина».

Именно к этому единороссов, по их же признанию, призывали партийные руководители и идеологи в минувший вторник, встретившись с ними в Госдуме. На встрече присутст­вовали лидер ЕР Борис Грызлов и замруководителя Администрации президента Владислав Сурков. Совещание прошло в закрытом режиме. Информация по его итогам поступала довольно скупо. Из того, что удалось выяснить корреспонденту «АН», очевидно следующее: с центристами обсудили стратегию проведения финальной части предвыборной кампании. А поскольку информация о предвыборной стратегии «всегда конфиденциальна», то и содержание мероприятия раскрывалось лишь в общих чертах.

По словам зампреда фракции «Единая Россия» Валерия Рязанского, в целом обсуждалась работа единороссов за прошедшие четыре года. «Мы должны достойно закончить весь плановый объем работы и не скатываться на популизм», – пояснил он.

– Мы больше говорим о партии, о реальных делах и меньше о своих личностях, – ретранслировал напутствие руководст­ва депутат Сергей Колесников (ЕР). Хотя, по его же словам, все вдохновители реализации амбициозных планов ЕР признают, что задача эта не из простых. Критика партии без опоры на конкретную персону будет выглядеть голословной. Народ воспринимает партийные огрехи только через конкретного виноватого.

Следует отметить, что участ­никами совещания стали только те единороссы, присутствие которых в пятой Думе более или менее определено. По мнению г-на Колесникова, в этом нет ничего удивительного.

– Депутатам, которые не включены в списки, не очень-то интересно дискутировать о тактике и стратегии избирательной кампании, – пояснил Колесников. – Их основная задача – трудоустройство.

Смысл участия в мероприятии Владислава Суркова парламентарий объяснил также доходчиво: «Он как идеолог партстроительства призвал нас к преемственности действующего курса».