Кому рулить «заграницей»?
№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Недавно в Администрации президента произошли кадровые изменения в Управлении по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Модеста Колерова сменил Николай Цветков. Это в какой-то степени отражает и новый расклад сил между группами влияния.
МОДЕСТ Колеров, как известно, входил в орбиту чиновников, близких к либеральному первому вице-премьеру Д. Медведеву. А его бывший заместитель – г‑н Цветков, ставший руководителем управления, ориентирован в аппаратном отношении на помощника президента России – В. Иванова, одного из лидеров «силовиков».
Отставка г-на Колерова связана с рядом факторов. В частности, одна из его бывших сотрудниц в прошлом году уехала на постоянное жительство на Запад. И там начала «разоблачать» работу управления в отношении ближайших соседей России. Много претензий было и к низкой эффективности работы управления при весьма существенном бюджете.
Между тем, важность работы с соотечественниками за рубежом сомнений не вызывает. Недавно даже был учрежден специальный фонд «Русский мир». А его исполнительным директором стал известный политолог Вячеслав Никонов. Не исключено, что скоро он может быть назначен советником президента, курирующим вопросы связей с соотечественниками за рубежом.
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