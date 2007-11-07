Китай и Евросоюз берут паузу

Пресса в последнее время часто пишет о возрастающей в мировой политике роли Китая. Пекин все настойчивее стремится навязать партнерам свою позицию. Именно по этой причине фактически заморожено строительство нефтепровода из Восточной Сибири в Китай. Причина в том, что китайцы требуют продавать нашу нефть фактически не по мировым, а по внутрироссийским ценам. И, как говорится, Бог бы с ними!

НО ТАКАЯ политика Китая спровоцировала и другие страны к более жесткой позиции в отношении Москвы. Дело в том, что в Западной Европе до сих пор с ужасом думали о том, что Россия может переориентироваться в поставках энергоносителей с Европы на Китай. Но этого не произошло. Пока.

Вполне возможно, что Европа и Китай решили взять паузу в своих экономических и внешнеполитических отношениях с Россией. Дискуссия же о ценах на нефть – лишь предлог для того, чтобы выждать, чем завершится передача власти в нашей стране. Во всяком случае китайцам и европейцам исход этого процесса неясен. И в первую очередь – из-за перспектив самого В. Путина. Он, как изве­стно, о своих планах до поры до времени распространяться не любит.

Именно эта «пауза» замедлила реализацию Россией крупнейших энергетических проектов. Нефтепровод в Китай – лишь один из них. Следует напомнить о тяжелых переговорах, которые В. Путин вел с европейцами в Германии и Португалии. Они сблизили позиции России и ЕС недостаточно. Правда, Голландия все же приняла решение участвовать в строительст­ве газопровода по дну Балтики, но это лишь ненамного улучшило общую картину. Вместе с европейцами выжидают и лидеры Турк­мении, Казахстана и Азербайджана. От того, будет ли В. Путин, к которому они привыкли за более чем 7 лет, оставаться на вершине власти, зависит и судьба каспийских нефтегазовых потоков.

Понятно, что пауза в отношениях с соседями, скорее всего, продлится до мая 2008 года. К этому сроку новый президент России вступит в должность. Но ситуация для нашего крупнейшего соседа – Китая – могла проясниться уже в начале этой недели. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао прибыл в Москву на закрытие Года Китая в России. Прошла его встреча с В. Путиным. В ходе переговоров китайскому премьеру могли быть даны разъяснения по различным аспектам нашей внутренней политики. В том числе и по назначению В. Зубкова премьер-министром. Именно оно в некоторой степени дезориентировало Пекин. Там были уверены, что премьером станет С. Иванов, и под его кандидатуру строили планы на будущее. Так что встреча двух лидеров, скорее всего, сняла все вопросы.