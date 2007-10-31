//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

МИЛЛИАРД НА ВЫБОРЫ

Самой богатой партией стала ЛДПР

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Как и положено по закону, Центризбирком опубликовал сведения о поступлении денег в избирательные фонды партий, созданные специально для участия в выборах. Пока самая свежая из опубликованных сводок Центризбиркома (а их опубликовано всего две) – это данные на 24 октября. И уже по ним видно, что только официальное финансирование предвыборных кампаний партий уже вплотную приблизилось к миллиарду рублей.

 САМОЙ богатой партией неожиданно оказалась ЛДПР во главе с В. Жириновским. Богатство партии, похоже, стало причиной замены прежнего лозунга «Мы – за бедных, мы – за русских!» на новый лозунг. Он теперь звучит как «Хорошо русским – хорошо всем!». На втором месте, и это уже вполне ожидаемо, находится «Единая Россия». Вместе эти партии аккумулировали 520,9 млн. рублей. То есть 78% из 666,9 млн., собранных всеми 11 партиями, вместе взятыми, на избирательную кампанию (см. таблицу).

 Остальные партии значительно отстают от ЕР и ЛДПР, и нет никаких сомнений, что именно они останутся лидерами гонки по объему привлеченных финансов. А вот в том, кто из них все-таки будет первой, а кто – второй, существуют сомнения. Дело в том, что в последние пару недель счета ЛДПР почти не пополняются: на 28 сентября партия Жириновского имела 200 млн., на 10 октября290 млн., а на 24 октябряте же 290 млн. (то есть за 14 дней не поступило ни копейки новых средств). А вот у «Единой России» дела пошли в гору: еще 10 октября на ее счету (открытом лишь 8 октября) не было ни копейки, 12 октября – уже 200 млн., а 24 октября – 230,9 миллиона.

Поступления в избирательные фонды партий, млн. руб.

 Партиявсе поступления
избирательный налог
деньги на кампанию
ЛДПР 290,0 290,0
«Единая Россия»         230,9- 230,9
СПС99,6 6039,6
«Справедливая  Россия» 75,9 6015,9 
КПРФ68,8  68,8
«Яблоко»65,7 60
5,7
«Патриоты России»60,9 60
0,9
«Гражданская сила»6,7 -
6,7
Аграрная партия5,0 -
5,0
Демократическая партия3,1
-
3,1
Партия соцсправедливости0,3 -0,3 
 ИТОГО 906,9 240666,9
По данным Центризбиркома на 24.10.2007

 Поступления на счета остальных партий выглядят неплохо, только если из них не вычесть те деньги, которые потрачены на избирательный залог. Залог этот, который в РФ самый высокий в мире, составляет 60 млн. рублей. Он является единственной гарантией участия в выборах для непарламентских партий (победившие на прош­лых выборах партии по новому закону регистрируются без подписей и залога). Альтернатива залогу – сбор подписей, но в них должно быть по новому закону не более 5% брака (раньше допускалось 25%). Такой процент брака во время предварительной проверки в Центризбиркоме нашли буквально у всех 7 партий, сдавших подписи. Но в итоге четыре из них уговорили избирком признать часть забракованных подписей. Но три партии – «Народный союз» С. Бабурина, Партия мира и единства С. Умалатовой и «Зеленые» – все же получили отказы в регистрации. Именно поэтому партии посолиднее предпочитают вносить избирательный залог, а не подписи. Тем более что залог по закону возвращается после выборов тем, кто набрал более 4% голосов.

 Так вот, за вычетом избирательных залогов даже СПС и «Справедливая Россия» на фоне единороссов и жириновцев выглядят «бедными родственниками». Так же, как и семигинские «Патриоты России», у которых на кампанию остается лишь 0,9 миллиона. Впрочем, эти партии еще могут успеть пополнить свои счета – до выборов осталось больше месяца. Если они нашли деньги на залог, то, наверное, смогут найти их и на саму избирательную кампанию…

 Гораздо интереснее то, откуда партии черпают свои финансовые ресурсы. Официальные данные редко помогают найти ответ на этот вопрос: в них источники поступлений обычно замаскированы под никому не известные фонды и ООО. Поэтому реальных спонсоров партий можно «вычислить» лишь по тому, представители каких крупных компаний присутствуют в их партийных списках.

 Например, в московском списке ­ЛДПР оба проходных места отданы представителям бизнеса: первое – зам­директора «Металлоинвеста» Татьяне Дубров­ской, второе – банкиру Ашоту Егиазаряну. Пермский список ЛДПР возглавляет Константин Ветров, до избрания в Госдуму бывший вице-президентом «Альфа-банка», волгоградский – бывший замдиректора ­«ЛУКойл – Западная Сибирь» Василий Тарасюк, кемеровский – совладелец ипотечно-инвестиционного банка «Сочи» Аркадий Свистунов. Во главе одного из подмосковных списков ­ЛДПР – совладелец московских гостиницы «Украина» и ТК «Европей­ский» Год Нисанов. Второй подмосковный список возглавляет владелец ряда строительных компаний (в том числе и занимавшихся восстановлением Чечни) Михаил Хесин. А №1 списка ЛДПР по Коми – ленинградский лесопромышленник Дамир Шадаев.

 Солидные люди присутст­вуют и в списке «Единой России». А вот у КПРФ крупных бизнесменов в списках нет. К числу сколько-нибудь солидных бизнесменов в этой партии можно отнести разве что возглавляющего белгород­ский список Сергея Муравленко – потомственного нефтяника, в честь отца которого даже назван город на Ямале (!). До 2003 г. Муравленко был председателем совета директоров «ЮКОСа», теперь он владеет мелкими пакетами акций целого ряда крупных компаний. Кроме него один из татарстанских списков КПРФ возглавляет совладелец малоизвестного Промрегионбанка Андрей Иваницкий. А вторые места в алтайском и сочин­ском списках занимают владелец столь же неизвестного «УИК-банка» Алексей Багаряков и совладелец «Новоросхлебкондитер» Дмитрий Шишов.

 Немного бизнесменов и в списках других партий, ведь бизнес обычно стремится вкладывать деньги в кампании проходных партий и не видит особого смысла помогать тем, кто заведомо не наберет более 1% на выборах. Если только это не бизнесмены, которые «решили поиграть в политику» и создали свою партию. Так, например, поступил свердловский бизнесмен Александр Рявкин, зарегистрировавший 5 лет назад на базе своего холдинга по производству и распространению массажеров «Дэнас» Сетевую партию мелкого и среднего и бизнеса. Недавно ее переименовали в «Гражданскую силу» (первое место в ее списке г-н Рявкин отдал М. Барщевскому).

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, назвал следующего кандидата на выход из состава украинского государства.

//Экономика

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений лишён лицензии

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений лишён лицензии

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений проводил незаконные финансовые операции, в связи с чем Банк России отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ: в США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

СМИ: в США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

В СМИ сегодня появилась информация о том, что в США в этом году будут проведены испытания ракет, которые были запрещены более 30 лет Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//В мире

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8

Полеты Boeing 737 MAX 8 были запрещены еще в нескольких странах мира. Это произошло после заявления компании-производителя, которая призвала временно отказаться от эксплуатации пассажирских самолетов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Строительство военной базы США в Польше может начаться через год

Строительство военной базы США в Польше может начаться через год

В четверг, 14 марта, стало известно, что через год на территории Польши может начаться возведение военной базы Соединенных Штатов Америки. В настоящий момент данный проект находится на стадии обсуждения.

//Общество

Онколог назвал возраст, в котором люди чаще всего болеют раком

Онколог назвал возраст, в котором люди чаще всего болеют раком

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Дмитриевич Каприн рассказал, в каком возрасте люди чаще всего болеют раковыми заболеваниями.

//Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до +9 градусов

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до +9 градусов

Синоптики рассказали, когда москвичи могут ожидать потепления до 9 градусов выше нуля. Соответствующую информацию утром в четверг, 14 марта, предоставили специалисты Гидрометцентра России.

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Новости партнеров

//Политика

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В АП началась подготовка предвыборной кампании в сетях Интернета, включая Telegram-каналы. Этому уделяется пристальное внимание. Работа идёт при непосредственном руководстве С. Кириенко. Говорят, что по его указанию создаётся некий «Институт развития Интернета».

//Политика

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Стремительный рост экономики Китая серьёзно напугал Запад. В Вашингтоне не хотят уступать Поднебесной 1-е место в мире по ВВП и скатываться вниз с вершины даже на одну ступеньку – на кон поставлено будущее страны, которое многие эксперты США оценивают как туманное.

//Новости СМИ2

//Политика

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться после того, как В. Путин рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США убеждают своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды.

//Общество

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Исполнился год с того момента, когда имя бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Скрипаля стало знакомо всему миру. Но до сих пор причины его отравления якобы отравляющим веществом «Новичок» в английском городке Солсбери остаются на уровне слухов и предположений.

//ВПК

Армия научилась вызывать галлюцинации

Армия научилась вызывать галлюцинации

Новость об установке на новейших фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» станции визуально-оптических помех «Филин» широко обсуждается на Западе. Дело в том, что на днях по дороге в Средиземноморье «Горшков» принял участие в учениях очень близко от английских берегов.

//Общество

Очередь на вылет

Очередь на вылет

В мире самолётов, моторов и лётчиков последнее время происходят события, требующие принятия безотлагательных решений. Налицо факт – кадровый голод среди лётного состава в Военно-воздушных силах. А тут ещё и две катастрофы с американским Boeing 737 MAX-8 в Индонезии и Эфиопии.

//Общество

Никто не хотел уезжать

Никто не хотел уезжать

Трудно найти более противоречивую тему, чем эмиграция из России. «Валят валом, и ещё полстраны на чемоданах сидит» – утверждают одни эксперты. «Статистику отъездов делают узбеки с российским паспортом, а из развитых стран Запада наши возвращаются с плачем»...

//Экономика

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

12 марта глава «Газпрома» А. Миллер на встрече с президентом держал ответ по поводу газификации регионов. Он представил благостную картину, точнее, так могло показаться со стороны. Как повелось в практике «Газпрома», про самое интересное глава корпорации умолчал.

//Новости партнеров

//Экономика

Небывалый подход

Небывалый подход

Зерновой урожай в 2018 г. был хороший, но не рекордный, зато Росрыболовство подвело итоги за 2018 год: добыча рыбы оказалась самой большой за 26 лет. В прошлом году природа подарила России необычайно крупные подходы лосося, сардины и скумбрии на Дальнем Востоке.

//Общество

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

Сколько ужасов в последнее время я наслушался об Англии и её разведке: и к Ивану Грозному подкатывались, и императора Павла кокнули, и контрольный выстрел в Распутина произвели, ну а в советский период «англичанка гадила» особо

//Общество

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

В Венесуэле случился масштабный блэкаут – на момент написания этого материала его последствия до сих пор полностью не устранены. Без электричества осталась большая часть страны – 23 из 24 штатов. По версии властей Венесуэлы, причиной этого стала кибератака США. Что же случилось?

//Общество

Пропаганда вместо развития

Пропаганда вместо развития

В 2018 г. в России перестало существовать Министерство образования и науки. Вместо него появилось Министерство просвещения, в ведении которого оказались все школы, колледжи и лицеи, и Министерство науки и высшего образования, ставшее начальством для вузов. Первые шаги нового ведомства подкрепили худшие опасения.

//Культура

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Ведь говорил товарищ Сталин товарищу Булгакову, который задумал писать пьесу «Батум»: все молодые люди одинаковы, не надо писать о молодом Сталине. Но Александринский театр пошёл наперекор воле вождя, и на его сцене состоялась премьера спектакля «Рождение Сталина».

//Культура

Я мечтала строить самолёты

Я мечтала строить самолёты

Людмила ЧУРСИНА окончила Театральное училище имени Щукина. С 1984 г. работает в Театре Российской армии. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Донская повесть», «Виринея», «Щит и меч», «Угрюм-река», «Олеся», «Орлова и Александров»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
2

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе
3

Россия защитила Азовское море без единого выстрела
4

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
5

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры