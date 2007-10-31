Русских зовут в Чечню

МИНИСТЕРСТВО по национальной политике, печати и информации Че­ченской Республики разработало проект республиканской целевой программы «Воз­вращение и обустройство русского и русскоязычного населения, ранее проживавшего в Чеченской Рес­публике». Согласно проекту программы, в Чечню в течение ближайших трех лет вернутся более двух с половиной тысяч русскоязычных специалистов.

Как указывается в проекте программы, в республике ощущается недостаток: 486 мест – в сфере образования и 2035 – в здравоохранении. Для привлечения такого количества русскоязычных специалистов республике потребуется более трех миллиардов рублей, полагают в мини­стерстве. Планируется, что 75% этих средств предоставит федеральный бюджет, 15% – республиканский бюджет, а 10% средств будут получены из внебюджетных источников.