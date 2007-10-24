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ПРИТОК НОВЫХ ЛЮДЕЙ

На прошлой неделе в «Справедливую Россию» вступили актер Владимир Конкин и президент ВГИКа Александр Новиков

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 В связи с последними событиями вокруг «Справедливой России» «Аргументы неделi» предоставляют возможность высказаться одному из ее лидеров, секретарю политбюро партии Николаю Левичеву.

– НИКОЛАЙ Вла­дими­ро­вич, после того как президент В. Пу­тин возглавил список «Единой Рос­сии», некоторые аналитики выдали вал погребальных комментариев. Мол, «Справедливой Рос­сии» надо закрываться, а если она и останется, 7%-й барьер ей все равно не пройти…

 – Что касается погребальных комментариев, их было много и до решения Путина. Мы слышали их от наших политических противников и полтора года назад, и год назад… Возникают они потому, что многим не нравится та динамика, которую в течение года демонстрирует «Справедливая Россия». Конечно, мы переживаем и моменты, неизбежно связанные с появлением на свет живого организма: появление новых клеток, отмирание старых. Противники же пытались преподнести это как провал и раскол, при этом они брали не картину в целом, а выхватывали отдельные «нужные» фрагменты.

 После решения президента относительно «Единой России», по большому счету, для нас ничего не изменилось. Мы изначально были настроены на создание серьезной, системообразующей партии, цели и задачи которой уходят далеко за пределы электорального цикла 2007–2008 годов. Что же касается решения президента, то, на наш взгляд, «Единой России» не стоит так ликовать по этому поводу, потому что некоторые нюансы этого решения до сих пор вызывают у людей большие вопросы. Да, президент принял решение возглавить список, но он не вступил в партию и тем более не возглавил ее. Мы по-прежнему считаем его лидером всех россиян именно в своем беспартийном качестве.

 С каким бы стартовым рейтингом партии ни выходили на выборы, все равно важен рейтинг не в начале кампании, а в конце. Выборы – это соревнование, пусть оно даже начинается таким гандикапом, но бежать дистанцию все равно придется всем без исключения. И вне зависимости от гандикапа надо продемонстрировать хорошую форму, бежать быстрее соперников.

 – Было ли у вас ощущение катастрофы, когда Путин возглавил список «Единой России»?

 – Признаться честно, самое большое опасение у нас, как, впрочем, и у других партий, возникло по поводу перегибов по части админресурса. Ими и раньше грешила исполнительная власть в регионах, а теперь этому административному давлению будет придаваться аура «санкционированности высшими сферами».

 – Эти опасения в отношении административного ресурса уже подтверждаются чем-то конкретным?

 – Да, таких случаев много. Как только мы демонстрируем какого-то кандидата обществу, с разных сторон на него очень часто начинается накат: тут и административное давление, и попытка скомпрометировать его в СМИ и т.д. Например, Ирина Сергеевна Кузнецова – профессор Калинин­градского университета – попросила вывести ее из состава списка, потому что на нее оказывается серьезное давление.
Ректор университета в подмосковной Дубне Олег Леонидович Кузнецов возглавил список «Справедливой России» в Тюменской области. И сразу начал испытывать давление со стороны Министерства образования Московской области. Хотя он пошел даже не по подмосковному списку, не против губернатора лоб в лоб. Он в списке другой партии в другом регионе: казалось бы, надо радоваться, что еще один представитель Подмосковья окажется в Думе. Что вы! «Вы не в той партии, как это, почему это? Мы же ваш университет финансируем из областного бюджета…» Может, мы этот конфликт еще уладим, потому что он улаживается на высоком уровне.

 – Как, на ваш взгляд, последние события повлияли на рейтинги основных партий?

 – Если взять откровения таких социологических центров, как ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-Центр», к замерам которых мы относимся скептически, даже они зафиксировали, что какого-то заоблачного роста рейтинга «Единой России» не наблюдается. При этом те экспертные оценки, которые до нас доходят в последнее время, показывают, что в Москве и Петербурге у нашей партии пошел заметный рост.

 В регионах, которые находятся дальше от столицы, у нас пока роста нет, но нигде не наблюдается катастрофического падения. Ведь поддержка людей, которая была нами завоевана, носила не случайный, а системный характер. Мы завоевывали новых сторонников благодаря содержательной работе, а не участию в шоу-программах на ТВ. За последние две недели мы наблюдаем большое количество заявлений о приеме в партию.

 19 октября на президиуме «Справедливой России» мы приняли в партию группу деятелей культуры, включающую актера Владимира Конкина. Уже где-то промелькнуло, что в «Справедливую Россию» пришел Шарапов, вот мы теперь и с коррупцией поборемся. Среди принятых в партию деятелей культуры и президент ВГИКа, доктор философских наук, профессор Александр Новиков, и актриса Наталья Громушкина, и Наталья Сергеевна Бондарчук, и поэт Владимир Кост­ров и, как ни парадоксально, в один день пришла его дочь. При этом дочь призналась, что скачала бланк о приеме в члены партии еще месяц назад. Они несколько раз подчеркнули, что приняли такие решения независимо друг от друга. А когда каждый узнал о решении другого, дочь попросила отца прийти на президиум вместе с ней.

 Сотни и сотни такого рода фактов больше, чем какие-либо прогнозы, усиливают нашу веру в то, что наше гражданское общество созрело для реальной многопартийности.

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