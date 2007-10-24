Кому править Костромой?
№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Полпред президента в Центральном федеральном округе Г. Полтавченко представил в местную Думу две кандидатуры на должность костромского губернатора. Бывший глава области В. Шершунов, как известно, погиб в автокатастрофе 20 сентября.
ОДИН из кандидатов – И. Слюняев. Он является представителем Алтайского края в Совете Федерации. Одновременно – председатель Межрегионального координационного совета «Единой России» на юге страны. Окончил высшую школу милиции и академию Госслужбы. В его послужном списке немало высоких должностей. Г‑на Слюняева активно поддерживает Борис Грызлов как очень перспективного партийца.
Второй кандидат – президент общества «Наследники Александра Невского» Н. Маслов. Он долго работал в Моссовете, в мэрии столицы и правительстве России. Сейчас занимается религиозно-нравственным просвещением, является кандидатом богословия. Г-на Маслова поддерживает епископ Костромской и Галичский Александр. С епископом в свою очередь дружит сам Г. Полтавченко.
По сведениям из Костромы, обе кандидатуры не очень приемлет местная политическая знать. И г-н Слюняев, и г-н Маслов к области отношения не имеют. Но в среду президент внес на утверждение в Костромскую думу кандидатуру г-на Слюняева.
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