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Карельская путаница

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Карельская путаница

 Из Карелии продолжают поступать сообщения о конфликте между губернатором С. Катанандовым и министрами республиканского правительства.

 ПОПУЛЯРНОСТЬ губернатора в республике довольно низкая. Он не в полной мере контролирует и районные админист­рации. А когда на носу выборы – это становится большой проблемой для федерального центра. Дело в том, что г-н Катанандов возглавляет избирательный список «Единой России». Между тем, по принятому заблаговременно плану, губернатор должен был за несколько дней до выборов обрушиться с критикой на ряд местных министров. И сразу же провести показательные отставки с реорганизацией республикан­ского правительства.

 Но г-н Катанандов все перепутал и объявил о реорганизации аж 8 октября – почти за 2 месяца до выборов. А министры поняли его так, что все правительство будет отправлено в отставку. В условиях такой неопределенности многие из них впали в состояние ступора и перестали работать. Такая ситуация, естественно, стала известна в Центре. Г-н Катанандов был вызван «на ковер», где переложил с себя часть ответственности. Как бывает в подобных случаях, губернатор обвинил во всех грехах мэра Петрозаводска В. Маслякова и депутата местного Законодательного собрания Д. Алиханова.

 По нашим сведениям, меры по реорганизации правительства Карелии все же будут озвучены 1 декабря. А вступят в силу с 1 января 2008 года.

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