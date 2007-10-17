Пенсии «с колес»

Сегодня Госдума рассмотрит сразу в трех чтениях законопроект о повышении пенсий. Президентский наказ об увеличении их базовой части на 300 руб. депутаты решили выполнить буквально «с колес». Таким образом, с 1 декабря бюджет российских пенсионеров обещает прирасти.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за оперативное воплощение законом президентской инициативы возложило на себя партийное руководство «Единой России». Авторами проекта стали депутаты Госдумы: Вячеслав Володин, Андрей Воробьев, Андрей Исаев и Олег Морозов. На предшест­вовавшем этому совещании глав профильных комитетов Думы с министрами экономического блока спикер нижней палаты Борис Грызлов отметил, что «государство обязано применить весь комплекс мер по защите людей и экономики». Главной такой мерой он считает рассматриваемый законопроект.

Руководитель Комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев пояснил, что пенсионная инициатива включает в себя три этапа ее практической реализации. Первый заключается в заявленном повышении базовой части пенсий на 300 руб., после которого она составит 1560 рублей. При этом он отметил, что «лица старше 80 лет и инвалиды третьей степени получат надбавку больше установленных 300 рублей». Второй этап, по словам Андрея Исаева, предполагает повышение ежемесячных выплат с 1 апреля 2008 года на 7%. А следующее их повышение на 15 % произойдет 1 августа 2008 года.

Сумма дополнительных расходов бюджета на пенсионные увеличения в этом году составит 28 млрд. рублей.

– Поручение президента о достижении социальной пенсией уровня «не ниже прожиточного минимума к 2009 г.» выполняется опережающими темпами, – констатировал парламентарий.

Депутат напомнил, что с 1 февраля 2008 г. планируется повышение и страховой части пенсии.

На думском совещании глава Мин­здравсоцразвития Татьяна Голикова выразила надежду на принятие закона сразу в трех чтениях. Ведь в ноябре парламенту предстоит «не менее оперативно» принять необходимые для его запуска поправки в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

Напомним, что обсуждением пенсионных вопросов парламентарии с министрами не ограничились. Цель мероприятия состояла в выработке совместных действий по продовольственной безопасности. Поводом стало «взвинчивание» цен на продукты питания. По итогам встречи обеспечить стабильность пообещали и министры (за счет регулирования пошлин) и депутаты (через законодательные меры). В частности, по инициативе фракции единороссов разрабатывается закон о продовольственной безопасности. А также – поправки к документам, касающимся денежных компенсаций малообеспеченным гражданам. Затронут они прежде всего пенсионеров в связи с ростом цен. А заработать эта схема должна будет с 1 января следующего года.

– Скопившиеся острые проблемы заставляют нас предпринять конкретные дейст­вия для их разрешения, – заявил руководитель Центрисполкома ЕР Андрей Воробьев. – Для этого наша фракция считает необходимым провести анализ внутреннего рынка и поднять вопрос обеспечения продовольственной безопасности.