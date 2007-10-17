Кому отвечать за инфляцию

Ближайшей жертвой роста цен на продовольствие может стать председатель ЦБ Игнатьев. Дело в том, что именно Центробанк может и должен корректировать денежную политику по сдерживанию инфляции. А она уже, по мнению некоторых аналитиков, перешагнула 8%-ный барьер, заложенный в планах правительства на весь 2007 год.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что г-на Игнатьева может сменить на его посту известный санкт-петербургский банкир Юрий Ковальчук. Он считается очень близким товарищем президента.

Тем временем не только ЦБ виноват в раскручивании инфляции. По некоторым сведениям, в окружении президента Путина сформировались еще две группы влияния. Одна из них считает, что пришло время активного использования Стабилизационного фонда. Деньги из него надо срочно вкладывать в промышленность и в развитие госкорпораций. В эту группу входят вице-премьер С. Иванов, сотрудники администрации В. Иванов, И. Сечин и руководитель Рособоронэкспорта С. Чемезов. При этом все понимают, что большое вливание денег в экономику спровоцирует дополнительный рост инфляции. Но начинать поднимать промышленность когда-то надо.

Противостоит этой группе вице-премьер и министр финансов А. Кудрин. Его страсть к экономии известна всем, и для руководителя Минфина это естественно.

Чью сторону займет В. Путин? Простая логика говорит, что он предпочел бы вкладывать деньги в промышленность. По сути, это уже и происходит. Отчего так медленно? Наверное, чтобы успеть перекрыть все каналы для воровства.