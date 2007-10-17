//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Совещание силовиков

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 По сообщениям прессы, дискуссии внутри и между спецслужбами пока не утихли. На публику они вылились статьей в газете «Коммерсантъ» главы Федеральной службы по конт­ролю за незаконным оборотом наркотиков В. Черкесова. В статье он обращался к некоторым силовикам с предложением сделать выбор между статусом торговца и воина.

 РАЗУМЕ­ЕТ­СЯ, такого рода события зреют и случаются подальше от чужих глаз и ушей. Но нам стало известно, что на следующей неделе президент может провести совещание со всеми руководителями силовых ведомств. Формальный повод – подготовка к выборам и итоги зарубежных поездок. Но возможны и другие пункты «повестки дня». Известно, что президенту подготовлены все материалы о сути межведомственных «разборок». Так что не исключено, что вслед за совещанием последуют кадровые решения. Они могут затронуть как самый верхний эшелон, так и уровень чуть ниже высшего. То есть – заместителей руководителей.

 Из последних событий по этой проблематике – протест Генпрокурора на арест заместителя В. Черкесова – генерала-лейтенанта А. Бульбова. То есть прокуратура выступила против собственной составной части – Следственного комитета. Такое развитие ничего хорошего всей правоохранительной системе не принесет. Стало быть, «воспалительный» процесс нужно срочно остановить. Сделать это может только президент.

 Следует добавить, что руководители спецслужб серьезно опасаются, что эта внутренняя борьба может сплестись с избирательной кампанией. Могут начаться «сливы» компромата через партии и их избирательные штабы под маркой борьбы с коррупцией. А учитывая, что избирательная кампания обещает быть довольно скучной, общественное внимание к компромату будет огромным.

 Аналитики уверены, что прекратить нежелательное развитие событий можно только через кадровые решения.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//Экономика

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах россиян за ЖКХ. По словам Пушкова, он "не удивлен".

//Политика

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте прошло голосование за резолюцию, регламентирующую отношение между европейскими странами и Россией. Согласно документу, ЕС отказывается от многих аспектов сотрудничества с Российской Федерацией.

//Политика

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Киеву ноту, в которой перечислены допущенные украинской стороной нарушения Договора от 31 мая 1997 года о дружбе с Россией.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Второе чтение назначено на 19 марта, третье - на 21-е число текущего месяца.

//Общество

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва станет первым российским регионом, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, закрепленного в законодательстве РФ.

//Происшествия

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Главврач Детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки-маугли, спасенной из захламленной московской квартиры.

//В мире

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

Результатом хакерской атаки на округ Джексон штата Джорджия стало согласие местных властей заплатить выкуп преступникам. Иначе была бы парализована вся работа.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Общество

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения", проходившего на заседании Совета Федерации, представитель Минздрава РФ выразил опасения за демографию.

//Новости СМИ2

//Авто

Глава ГИБДД поддерживает введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Глава ГИБДД поддерживает введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости, за превышение которого водители наказываются штрафом. Об этом заявил журналистам глава ГИБДД Михаил Черников.

//Армия

США намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь

США намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь

США планируют выделить $250 млн на поддержку военных и сил безопасности Украины, включая замену ранее переданного американского вооружения, гласит проект бюджета Пентагона на 2020 год.

//Происшествия

Мать девочки-маугли арестована судом

Мать девочки-маугли арестована судом

Савеловский суд Москвы во вторник арестовал женщину, запершую в квартире с антисанитарными условиями свою пятилетнюю дочь. Женщина свою вину не признала, а сам арест назвала провокацией.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович "отбрила" хейтеров: "Засуньте свое мнение..."

Анна Семенович "отбрила" хейтеров: "Засуньте свое мнение..."

Спортсменка и певица Анна Семенович показала хейтерам, что является не только милой и нежной женщиной, но и человеком с характером. Артистка рассказала, что недругам следует сделать со своим мнением.

//Общество

Аксенов в разговоре с мэром Керчи пошутил насчет количества заключенных в тюрьме

Аксенов в разговоре с мэром Керчи пошутил насчет количества заключенных в тюрьме

В городе проходит выездное заседание совета министров Крыма под руководством председателя правительства. Мэр Керчи доложил главе правительства об уборке города дворниками.

//Хайтек

Интернету исполнилось 30 лет

Интернету исполнилось 30 лет

Интернет отмечает день рождения. Презентация единой системы организации, хранения и общего доступа к информации, более известной сейчас как Всемирная паутина, состоялась ровно 30 лет назад.

//Новости партнеров

//В мире

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Украинский фотограф Леонид Шевчук, которому принадлежит авторство снимков президента Украины Петра Порошенко в ходе митинга в Житомире, рассказал, что именно изображено на данных фотографиях.

//Политика

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на ноту российского внешнеполитического ведомства с перечнем допущенных Киевом нарушений в рамках этого документа он заявил, что все было "сделано правильно".

//Общество

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Недавно в Риге прошёл очередной забег людей в шортах по центру города. Такое мероприятие окрестили как "голый забег". Организаторы забега – "биохакинги". Это люди, которые укрепляют здоровье, "делают" тело красивым и гибким, чтобы достичь долголетия.

//Общество

В Чечне оправдались за спикера парламента

В Чечне оправдались за спикера парламента

После комментария пресс-секретаря Президента РФ о недопустимости «кровной мести», в Чечне вступились за Магомеда Даудова. Именно его слова и стали поводом для напоминания Дмитрия Пескова о правовом поле РФ.

//Здоровье

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи перечислили пять советов для снижения артериального давления без таблеток. Данные рекомендации содержатся в публикации, которую некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//Общество

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Минздрав представил правительство концепцию по противодействию курению. Документ вынесен на рассмотрение правительства РФ. Уровень потребления табака планируется снизить до 5%. Это планы Минздрава на ближайшие 30 лет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
3

СМИ: актер Валентин Гафт попал в больницу
4

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России
5

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры