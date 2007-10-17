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«ПРОХЛАДНАЯ» ВОЙНА

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«ПРОХЛАДНАЯ» ВОЙНА
Буш уходит, оставляя в наследство холодную войну

 Визит государственного секретаря США К. Райс и министра обороны Р. Гейтса в Москву на прошлой неделе не зря был назван на страницах «Аргументов неделi» визитом последнего шанса.

 ПРИЕЗД в Москву двух высокопоставленных чиновников осуществлялся в рамках договоренностей президентов России и США о регулярном проведении консультаций в формате «два плюс два». То есть с каждой стороны участвуют руководители внеш­неполитических и военных ведомств.

 В этот раз безусловным приоритетом повестки дня был вопрос о реализации планов США по размещению компонентов ПРО в Польше и Чехии, а также ядерная программа Ирана.

 Перед началом переговоров американские представители были приняты Президентом России В. Путиным, который сделал ряд важных заявлений.

 Во-первых, он высказался против форсирования реализации имеющихся у США договоренностей с Польшей и Чехией. Фактически предложил заморозить на неопределенное время практические шаги с американской стороны и продолжить консультации. В том числе в отношении возможного совместного использования Габалинской РЛС.

 Во-вторых, предложил распространить российско-американские договоренности об уничтожении ракет средней и малой дальности на другие страны, сделав их фактически глобальным соглашением. Этому договору уже 20 лет, и в результате его исполнения обе стороны уничтожили свои запасы такого оружия.
Состоявшиеся после этого переговоры показали, что, мягко говоря, наши поезда идут по разным маршрутам. И главная причина заключается в том, что США теперь уже открыто игнорируют интересы России. Там считают, что Путин фактически уходит и у России нет реальных возможностей противопоставить США серьезные контрмеры.

 Сухой остаток таков. США не только не готовы заморозить решение вопроса по ПРО. Наоборот, в самое ближайшее время приступят к практическим шагам – размещению мощного радара в Чехии и ракет-перехватчиков в Польше. Никакие аргументы с российской стороны не были восприняты как серьезные.

 То есть фактически США поставили Россию перед непростым выбором – все же пытаться добиться позитивного результата, в том числе используя законное беспокойство европейских государств. Или принимать вызов с военной точки зрения, взяв на прицел наших ракет места размещения компонентов американской ПРО.

 Вопрос очень непростой. Россию таким образом хотят не только затянуть в новую гонку вооружений, но и дискредитировать перед Европой. Нас пытаются представить страной, угрожающей континенту в духе военной конфронтации НАТО и Варшавского договора начала 1980‑х годов. Есть еще один нюанс, на который обращают внимание специалисты. Если Россия просто «проглотит» американское решение, то это будет зеленым светом для дальнейших шагов. В том числе возможного размещения США радаров и даже ракет в Грузии.

 Не удалось договориться и по Ирану. Американская сторона вновь однозначно заявила, что считает иранскую ядерную программу самой главной угрозой безопасности не только США, но и мира в целом. И видит необходимость перейти к более жест­ким формам давления на Иран, вплоть до силового решения. Естественно, она хотела бы, чтобы Россия поддержала планы нанесения удара по ядерным и военным объектам Ирана. Для нас такой подход неприемлем, пока не исчерпаны все возможности дипломатического диалога. Кроме того, Иран – наш близкий сосед по Каспию, и мы меньше всего заинтересованы в создании серьезного очага напряженности у наших южных границ.

 Дипломатия – это возможность порой тянуть до самого конца решение вопроса, внешне показывая готовность к диалогу, но потом резко уйти в сторону. В данном случае складывается впечатление, что США уже подготовились к возможной конфронтации с Россией на международной арене и только ждут, когда такой курс можно будет перевести в ранг официальной политики.

 Да, есть договоренность, что через полгода состоится новая встреча в формате «два плюс два». Но давайте посмотрим на календарь – это будет уже апрель 2008 года. Тогда в России завершатся президентские выборы. А в США начнется основной этап своей президентской кампании. Кроме того, по мнению большинства военных аналитиков, американцы нанесут свой удар по Ирану не позднее марта 2008 года. Поэтому как бы на этой встрече не пришлось заниматься совсем другим – склеиванием осколков разбитого мира. Ибо совершенно уверен, военные действия США против Ирана приведут к глобальным потрясениям.

 Ясно также и другое – шансы на результативную встречу двух президентов до марта 2008 г. становятся все более призрачными. А это означает, что возрастают шансы возникновения если не новой холодной войны, то как минимум «прохладной». Со всеми вытекающими политическими, военными и экономическими последствиями.

Андрей ФЕДОРОВ,
директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике

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