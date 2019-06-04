Brexit должен состояться, он непременно принесет пользу Великобритании. Об этом во вторник, 4 июня, заявил президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп на пресс-конференции с Терезой Мэй.

Американский лидер заверил, что его администрация планирует заключение "феноменальной торговой сделки между США и Великобританией", отметив при этом ее огромный потенциал, передает интернет-портал издания Bloomberg.

По его словам, новая торговая сделка может привести к увеличению двустороннего товарооборота в 2-3 раза. Госпожа Мэй отметила, что у США и Великобритании "великолепные отношения", добавив, что необходимо продолжить их укрепление.