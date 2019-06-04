Генсек НАТО рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что для вступления Украины в альянс страна должна достичь всех необходимых стандартов, а для этого Киеву придётся проводить реформы.

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«Сейчас наш фокус на реформах. Важно достичь стандартов НАТО, именно поэтому мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО», - заявил Столтенберг.

По его словам, страна сама должна определить свой путь, а также время, когда она будет готова вступить в НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что проведение реформ является единственным путём Украины к членству в альянсе, передаёт РИА Новости.