Генсек НАТО рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс
4 июня 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что для вступления Украины в альянс страна должна достичь всех необходимых стандартов, а для этого Киеву придётся проводить реформы.
«Сейчас наш фокус на реформах. Важно достичь стандартов НАТО, именно поэтому мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО», - заявил Столтенберг.
По его словам, страна сама должна определить свой путь, а также время, когда она будет готова вступить в НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что проведение реформ является единственным путём Украины к членству в альянсе, передаёт РИА Новости.