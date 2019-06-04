Американский генерал рассказал об успехах России в космосе

Американский генерал Джон Рэймонд заявил в сенате, что успехи Российской Федерации в космической сфере должны обеспокоить Соединённые Штаты и их союзников. Он уверен, что Россия старается обойти США в вопросе космических технологий.

«Россия делает значительные успехи, и наше операционное преимущество сокращается», - считает Рэймонд. По его словам, Россия уделяет много внимания модернизации собственных вооружённых сил, чтобы получить преимущество перед НАТО и Америкой. При этом генерал подчеркнул, что Российская Федерация стремится «притупить» американское превосходство в космосе, передаёт РИА Новости.