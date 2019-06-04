На Украине предложили конфисковать имущества у жителей Донбасса с гражданством РФ

Украинский депутат Олег Мусий внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому жители Донбасса, имеющие российское гражданство, могут быть лишены имущества.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - сказано в подписи к предложенному законопроекту.

В конце апреля этого года президент России Владимир Путин Подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ для жителей Донбасса, передаёт RT. После этого многие жители ДНР и ЛНР изъявили делание получить российский паспорт.