Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для переговоров с Россией

Владимир Зеленский рассказал о готовности Киева начать переговоры с Российской Федерацией. Президент Украины также признался, чего именно не хватает его стране, чтобы приступить к выполнению минских соглашений.

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По словам Зеленского, на Украине готовы начать диалог с Москвой, однако для этого стране нужно усилить себя не только в политическом, но ещё и в экономическом и военном смыслах, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», - сказал лидер Украины.