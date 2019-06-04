В Лондоне проходят акции протеста против Трампа

Жители Лондона оказались не в восторге от визита президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Великобританию. Жители британской столицы по этому случаю организовывают массовые акции протеста.

Всё больше американцев выступают за импичмент Трампа

Англичане вышли на улицы Лондона в рамках акции «Карнавал сопротивления», передаёт МИР24. Жители города разместили на Трафальгарской и Парламентской площадях гигантских кукол, высмеивающих американского лидера. Лондонцы не оценили поведение Трампа, в частности, нарушение правила «королеву руками не трогать» и пышный банкет в честь приезда делегации из США.

«Садик Хан, который, судя по всему, ужасно проявил себя на посту мэра Лондона, неприятно и глупо повел себя по отношению к визиту президента Соединенных Штатов – на данный момент главного союзника Великобритании. Он просто законченный неудачник, который должен думать о преступности в Лондоне, а не обо мне», - в свою очередь высказался Трамп касательно мэра Лондона.