Бальбек рассказал о санкциях по Крыму
3 июня 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что даже в случае продления на год антироссийских санкций по Крыму это не отразится на политике Российской Федерации. По мнению депутата, Россия привыкла воспринимать ограничения как неизбежное зло.
Бальбек заявил, что на сегодняшний день он не видит возможности избавиться от ограничений. Депутат отметил, что в течение последних пяти лет в стране научились жить с санкциями, передаёт РИА Новости.
«Я бы сказал, что сегодняшние санкции - это показатель нашего статуса как независимой державы. Европейские ограничения, разумеется, бьют по экономике, но не влияют на нашу внешнюю и внутреннюю политику. Так что те, кто надеется остановить Россию с помощью санкций, сильно просчитались», - сказал Бальбек.