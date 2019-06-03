Бальбек рассказал о санкциях по Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что даже в случае продления на год антироссийских санкций по Крыму это не отразится на политике Российской Федерации. По мнению депутата, Россия привыкла воспринимать ограничения как неизбежное зло.

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Бальбек заявил, что на сегодняшний день он не видит возможности избавиться от ограничений. Депутат отметил, что в течение последних пяти лет в стране научились жить с санкциями, передаёт РИА Новости.

«Я бы сказал, что сегодняшние санкции - это показатель нашего статуса как независимой державы. Европейские ограничения, разумеется, бьют по экономике, но не влияют на нашу внешнюю и внутреннюю политику. Так что те, кто надеется остановить Россию с помощью санкций, сильно просчитались», - сказал Бальбек.