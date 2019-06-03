Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернётся в ПАСЕ только в том случае, если Ассамблеей будет принят доклад по полномочия Петры де Суттер с сопутствующими рекомендациями регламентного комитета 24 июня – в первый день сессии.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, всё ещё можно надеяться на положительный исход голосования, передаёт РИА Новости. Также Слуцкий отметил, что некоторые страны Балтии и Украина активно препятствуют этому.

«При таком исходе Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», - подчеркнул Слуцкий.