//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика 13+

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

3 июня 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ
Фото: pixabay.com

Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернётся в ПАСЕ только в том случае, если Ассамблеей будет принят доклад по полномочия Петры де Суттер с сопутствующими рекомендациями регламентного комитета 24 июня – в первый день сессии.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, всё ещё можно надеяться на положительный исход голосования, передаёт РИА Новости. Также Слуцкий отметил, что некоторые страны Балтии и Украина активно препятствуют этому.

«При таком исходе Россия сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы, которые предварительно намечены на 26 июня», - подчеркнул Слуцкий.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернётся в ПАСЕ только в том случае, если Ассамблеей будет принят доклад по полномочия Петры де Суттер с сопутствующими рекомендациями регламентного комитета 24 июня – в первый день сессии.

//Политика

В Сербии заверили, что не поддержат антироссийские санкции

В Сербии заверили, что не поддержат антироссийские санкции

Председатель парламента Сербии Майя Гойкович в ходе визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Белград заявила, что Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада.

//Политика

Бальбек рассказал о санкциях по Крыму

Бальбек рассказал о санкциях по Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек уверен, что даже в случае продления на год антироссийских санкций по Крыму это не отразится на политике Российской Федерации. По мнению депутата, Россия привыкла воспринимать ограничения как неизбежное зло.

//Экономика

Медведев поручил усовершенствовать контроль за финансированием нацпроектов

Медведев поручил усовершенствовать контроль за финансированием нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что готов к рассмотрению вопроса об улучшении контроля за расходованием финансирования, направленного на реализацию национальных проектов.

//В мире

Представитель мэра Лондона счел резкие слова Трампа в адрес Хана "детскими оскорблениями"

Представитель мэра Лондона счел резкие слова Трампа в адрес Хана "детскими оскорблениями"

Представитель мэра Лондона Садика Хана отреагировал на резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес градоначальника. Ранее американский лидер назвал Хана "отмороженным неудачником".

//Новости СМИ2

//Политика

В правительстве поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе и ресторанах

В правительстве поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе и ресторанах

Валерий Рязанский сообщил, что Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны в местах общественного питания.

//В мире

Свидетели Иеговы переселяются из России в Латвию

Свидетели Иеговы переселяются из России в Латвию

РФ приняла закон, запрещающий деятельность организации «Свидетели Иеговы» на территории России. Но в странах Балтии «Свидетели Иеговы» чувствуют себя вполне комфортно. Более того, готовы принять у себя, например, в Латвии «соратников» из России.

//Спорт

Медведева рассказала, как на неё повлиял переезд в Канаду

Медведева рассказала, как на неё повлиял переезд в Канаду

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что её жизнь изменилась после переезда в Канаду. Российская спортсменка отметила, что стала чаще принимать самостоятельные решения.

//Шоу-бизнес

"Начните двигать бедрами", 51 летний "танцующий миллионер" всех удивил своей прекрасной формой и зажигательными движениями

"Начните двигать бедрами", 51 летний "танцующий миллионер" всех удивил своей прекрасной формой и зажигательными движениями

51-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный также как "танцующий миллионер", поделился в Instagram роликом, на котором он устроил зажигательные танцы за рулем сигвея. "Лето только началось... Начните танцевать и отметьте друга или девушку, которые могут двигать бедрами, как я... Наслаждайтесь!" – заряжая оптимизмом своих подписчиков, написал он.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Наука

Учёные рассказали, как можно вызвать чувство голода

Учёные рассказали, как можно вызвать чувство голода

Учёные из Японии определили, что изображения еды могут спровоцировать на подсознательном уровне чувство голода, даже если человек не успел распознать рисунок.

//Общество

В турбазе под Нижним Новгородом отказались заселить ВИЧ-положительных детей

В турбазе под Нижним Новгородом отказались заселить ВИЧ-положительных детей

Туристическая база под Нижним Новгородом отказала ВИЧ-положительным детям в заселении. Спортивная деревня «Новинки» не стала размещать группу из нескольких десятков детей и их родителей.

//Политика

Матвиенко прокомментировала новые правила украинского языка

Матвиенко прокомментировала новые правила украинского языка

Валентина Матвиенко отреагировала на новые правила в Украинском языке, согласно которым у русских фамилий теперь меняется окончание. «Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится», - заявила спикер Совфеда.

//Общество

Компания «Комплексные инвестиции» начала выплаты вкладчикам банка «Югра»

Компания «Комплексные инвестиции» начала выплаты вкладчикам банка «Югра»

Компания АО «Комплексные инвестиции» начала выплаты пострадавшим вкладчикам банка «Югра». Компания выплатила более 300 000 рублей и заключила 15 договоров на выкуп требований у превышенцев «Югры».

//Экономика

Эксперты назвали самый успешный регион страны

Эксперты назвали самый успешный регион страны

Севастополь и Крым признали самыми быстроразвивающимися в экономическом плане регионами России. Эксперты отметили увеличение динамики в промышленной сфере, сельском хозяйстве, секторе платных услуг и розничной торговле за первый квартал текущего года.

//live

«Неизвестные лица массово голосовали за дочь Алсу»

«Неизвестные лица массово голосовали за дочь Алсу»

Против певицы Алсу и ее мужа поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело. О том, какой срок грозит певице и банкиру, размышляет президент Московской коллегии адвокатов «Ромашов, Романов и партнеры» Алексей РОМАНОВ...

//Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.

//Общество

Басманное правосудие в деле «Тольяттиазота»?

Басманное правосудие в деле «Тольяттиазота»?

Басманный районный суд Москвы 31 мая арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца. В это же время в Тольятти перешли в завершающую стадию слушания по делу «Тольяттиазота» (ТОАЗ).

//Политика

Глава украинской общины в Крыму рассказала, что притеснений нет

Глава украинской общины в Крыму рассказала, что притеснений нет

В Крыму заявили, что украинская община не испытывает никаких притеснений, чего не скажешь об Украине. Глава общины Анастасия Гридчина отметила, что на Украину жителям Крыма ездить небезопасно.

//Происшествия

В Шереметьево контрабандист попытался провести 33 алмаза в носке

В Шереметьево контрабандист попытался провести 33 алмаза в носке

В аэропорту Шереметьево контрабандист попытался провести в носке 33 алмаза, а также ювелирные изделия. Теперь мужчина предстанет перед Химкинским городским судом.

//Общество

Мировая война с сексизмом докатилась до России

Мировая война с сексизмом докатилась до России

Сексизм в России явление не новое. Недавно, например, кумир миллионов женщин Михаил Боярский недавно публично признался, что он сексист. Прогрессивная общественность сразу возбудилась. Соцсети запестрили провокационными перлами «мушкетера», среди которых «женщина — ломовая лошадь»

//Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели в детстве стать космонавтами

Опрос показал, сколько россиян хотели в детстве стать космонавтами

Почти три четверти россиян считают, что профессия космонавта в будущем станет востребованной в России, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

//Общество

«Бандитский Петербург». Зловещие тайны города – факты или попытка привлечь туристов?

«Бандитский Петербург». Зловещие тайны города – факты или попытка привлечь туристов?

Санкт-Петербург – центр интеллигентной России, кладезь архитектурных шедевров, живописных улочек и водных каналов. Красота Северной столицы поражает. Но все ли так радужно, нам предстоит разобраться. Знаменитые каналы-«душегубы», Юсуповский дворец, что о них известно?

//В мире

Ассанжа отказались арестовывать в Швеции

Ассанжа отказались арестовывать в Швеции

В Швеции суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа, обвиняемого в преступлениях сексуального характера. Судья заявила, что заочный арест основателя WikiLeaks «представляется непропорциональной мерой».

//Общество

Безопасна ли еда в Макдональдсе?

Безопасна ли еда в Макдональдсе?

Известный повар Джейми Оливер выиграл суд у Макдональдса, доказав, что их еда из-за наличия химикатов может быть опасна для человека. Не менее известный российский ресторатор Андрей Грязнов привёл свои аргументы относительно питания фастфудом.

//Шоу-бизнес

«Сайз плюс» и «Сайз минус», Лолита Милявская похвасталась фигурой в купальнике и показала мужа на пляже

«Сайз плюс» и «Сайз минус», Лолита Милявская похвасталась фигурой в купальнике и показала мужа на пляже

Лолита Милявская никогда не страдала излишней застенчивостью, не комплексует она и сейчас, когда набрала килограммы. На отдыхе певица решила не прятаться и показала роскошные формы в купальнике.

//Спорт

Тренер Алексей Петрушин о финале ЛЧ: Лукас выглядел бы поинтереснее Кейна

Тренер Алексей Петрушин о финале ЛЧ: Лукас выглядел бы поинтереснее Кейна

Финальный матч лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2) прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок московского «Динамо», советский и российский тренер Алексей Петрушин.

//Шоу-бизнес

Брежневу отругали за видео с крыши

Брежневу отругали за видео с крыши

Вера Брежнева разместила в социальной сети видео, где она сидит на перилах на крыше одной из киевских высоток. Однако, не все подписчики оценили подобное геройство певицы.

//Новости партнеров

//В мире

Выложено видео обернувшейся потерями для Киева ракетной атаки ДНР по грузовику ВСУ

Выложено видео обернувшейся потерями для Киева ракетной атаки ДНР по грузовику ВСУ

Военные самопровозглашенной ДНР подбили в зоне конфликта в Донбассе перевозивший боеприпасы грузовик Вооруженных сил Украины. Видео удара выложил в своем Telegram-канале журналист Сергей Макаренко.

//В мире

В Рижской думе появилась фракция «Независимые депутаты», но возможны внеочередные выборы

В Рижской думе появилась фракция «Независимые депутаты», но возможны внеочередные выборы

Сегодня, 3 июня, четыре депутата Рижской думы, исключенные из партии «Согласия» сформировали фракцию «Независимые депутаты». Главный курс фракции – решения, направленные на развитие.

//Общество

Экспериментальные беспилотные такси начинают курсировать по дорогам Москвы

Экспериментальные беспилотные такси начинают курсировать по дорогам Москвы

Чтобы заказать себе такую высокотехнологичную «карету» и принять участие в эксперименте, необходимо зайти в мобильное приложение «Яндекс.Такси», принять условия соглашения об участии в тестировании беспилотных автомобилей и быть совершеннолетним. «АН» решили узнать подробнее, как выглядит это чудо техники,

//Шоу-бизнес

"Он меня скрывает, говорит у него много врагов", у актера Михаила Ножкина нашелся внебрачный сын

"Он меня скрывает, говорит у него много врагов", у актера Михаила Ножкина нашелся внебрачный сын

У популярного актера Михаила Ножкина своих детей не было. 45 лет он прожил в браке с Ларисой Голубиной и воспитывал сына от любимой женщины как своего собственного ребенка. А когда умерла жена, пасынок ненадолго пережил свою мать. И остался популярный артист один одинешенек.

//В мире

Латвия хочет поддерживать экономические отношения с Россией

Латвия хочет поддерживать экономические отношения с Россией

3 июня глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич встретился с замминистра иностранных дел РФ Александром Панкиным. Речь на официальной встрече шла о развитии дальнейших экономических отношений. Латвия высказала заинтересованность в поддержке экономических отношений с Россией.

//Экономика

Орешкин рассказал об инфляции в стране

Орешкин рассказал об инфляции в стране

После пика инфляции в марте этого года последовало её замедление, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин во время встречи с президентом страны.

//Новости СМИ2

//В мире

В ФРГ подсчитали экономические потери Украины от гражданской войны в Донбассе

В ФРГ подсчитали экономические потери Украины от гражданской войны в Донбассе

Специалисты, работающие в ФРГ, подсчитали экономические потери, которые понесла Украина в результате гражданской войны на востоке страны. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах СМИ.

//В мире

Зеленский анонсировал новые предложения по Донбассу

Зеленский анонсировал новые предложения по Донбассу

Официальный Киев сформулировал конкретные предложения по Донбассу. Их заявил украинский президент. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Политика

Володин: «Мир никогда не будет однополярным»

Володин: «Мир никогда не будет однополярным»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своими санкциями против ряда стран, включая Россию, Соединённые Штаты перечеркнули принципы свободной торговли.

//В мире

Народная милиция ЛНР сняла на видео покупку боеприпасов у украинских десантников

Народная милиция ЛНР сняла на видео покупку боеприпасов у украинских десантников

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР опубликовала видео, на котором запечатлена продажа киевскими силовиками боеприпасов военным республики. Данный ролик появился некоторое время назад на YouTube.

//Общество

Роскомнадзор потребовал у популярного сайта знакомств передать ФСБ переписку россиян

Роскомнадзор потребовал у популярного сайта знакомств передать ФСБ переписку россиян

Роскомнадзор внес приложение знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации и под угрозой блокировки потребовал передать ФСБ и другим госорганам личную переписку россиян

//Общество

Российские олигархи с начала года заработали более 22,5 миллиардов долларов

Российские олигархи с начала года заработали более 22,5 миллиардов долларов

Российские миллиардеры заработали за пять месяцев с начала года боле 22,5 миллиардов долларов. Такие цифры у агентства РИА Новости получились на основании индекса Bloomberg и стоимости акций компаний

//Новости МирТесен

//В мире

Из европейского на Украине назвали только цены на хлеб

Из европейского на Украине назвали только цены на хлеб

Доходы растут, но их сжирает инфляция. Таковы промежуточные итоги движения Украины в сторону Европы, которые получились у украинских СМИ.

//Спорт

Песков рассказал о возможности отстранения сборной России от Олимпиады

Песков рассказал о возможности отстранения сборной России от Олимпиады

Дмитрий Песков рассказал о вероятности отстранения спортсменов из России от участия в летних Олимпийских играх в 2020 году. Скандал разразился из-за того, что российский спортсмен Данила Лысенко предоставил WADA поддельные документы.

//В мире

Экс-разведчик выявил «четыре составляющие» «тотальной инфовойны» Запада с Россией

Экс-разведчик выявил «четыре составляющие» «тотальной инфовойны» Запада с Россией

Запад ведет против Российской Федерации «тотальную информационную войну». С соответствующим заявлением в телевизионном эфире выступил некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

От веревок до лазеров: для усмирения протестов будет применяться новое нелетальное оружие

От веревок до лазеров: для усмирения протестов будет применяться новое нелетальное оружие

Когда низкий уровень жизни и явная несправедливость достигают крайней точки, людям становится наплевать на тюрьму, водометы, полицейских, и они начинают кричать о своих правах на всеуслышание.

//Общество

Посетителей ГУМа и Красной площади в центре Москвы эвакуировали из-за учений

Посетителей ГУМа и Красной площади в центре Москвы эвакуировали из-за учений

В понедельник, 3 июня, в центре Москвы эвакуировали посетителей Красной площади и ГУМа. Согласно последней информации осведомленных источников, это произошло в рамках учений экстренных служб.

//Общество

В отделении полиции таинственным образом исчез бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 15 миллионов

В отделении полиции таинственным образом исчез бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 15 миллионов

О том, что из запертого сейфа в отделении полиции пропадают крупные суммы денег мы уже писали. На очереди рассказ о таинственном исчезновении бриллианта, весом в 10 карат и стоимостью 15 миллионов

//В мире

Зеленский объявил о назначении пресс-секретаря главы государства

Зеленский объявил о назначении пресс-секретаря главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Об этом стало известно в понедельник, 3 июня, из указа, который опубликован на официальном сайте главы государства.

//Политика

Песков: Россия предпринимает меры по прекращению обстрела в Идлибе

Песков: Россия предпринимает меры по прекращению обстрела в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа "прекратить бойню в Идлибе". По его словам, для нейтрализации террористов, совершающих обстрелы из Идлиба, принимаются необходимые меры.

//В мире

Стало известно, кто сможет попасть в Верховную Раду летом

Стало известно, кто сможет попасть в Верховную Раду летом

На ближайших выборах в Верховную Раду смогут пройти только четыре партии. Таковы данные соцопроса.

//Происшествия

Аферисты опоили подмосковного пенсионера и похитили у него 1 млн рублей

Аферисты опоили подмосковного пенсионера и похитили у него 1 млн рублей

В Москве мошенники опоили 74-летнего жителя Подмосковья и похитили у него 1 миллион рублей. Согласно последней информации источников, злоумышленники оставили пожилому мужчине фальшивые купюры.

//Политика

Песков: Закон об устойчивом Рунете - мера предосторожности от угроз в мире

Песков: Закон об устойчивом Рунете - мера предосторожности от угроз в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закон об устойчивом Рунете является мерой предосторожности. По словам представителя Кремля, в условиях, когда отдельные страны способны поставить под угрозу международное право, это необходимо.

//Общество

Преемник Бориса Березовского и Остапа Бендера

Преемник Бориса Березовского и Остапа Бендера

Информационная война между Англией и Россией подняла интерес к новой, по оценкам британских СМИ, "жертве режима" и "герою-страдальцу», который вынужден жить на чужбине. На этот раз образ великомученника примеряет беглый экс-банкир Герман Горбунцов, которого некоторые СМИ называют даже «преемником Березовского».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Дзержинске официально объявлен режим ЧС, люди готовы покинуть город
2

Латвийские жильцы «против» русской Духовой. Известному балетмейстеру грозит уголовное дело
3

"Я не стану этого говорить в эфире", Дмитрий Дибров сорвал запись программы. Истерика или гражданская позиция журналиста?
4

«Я виню себя в случившемся», Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
5

Иван Охлобыстин: Министр иностранных дел не может быть гомосексуалистом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры