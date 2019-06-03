Матвиенко прокомментировала новые правила украинского языка

Валентина Матвиенко отреагировала на новые правила в Украинском языке, согласно которым у русских фамилий теперь меняется окончание. «Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится», - заявила спикер Совфеда.

По новым правилам украинского языка все российские фамилии с окончанием на –ой теперь будут оканчиваться на –ий, передаёт "Московский комсомолец". По мнению Матвиенко, подобные нововведения являются «маразмом».

«Единственное исключение сделали Льву Толстому. Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти», - отметила спикер Совфеда.