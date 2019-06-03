Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.

Глава украинской общины в Крыму рассказала, что притеснений нет

Мендель заверила, что в администрации президента помнят об «оккупации полуострова Российской Федерацией», передаёт "Московский комсомолец". Она подчеркнула, что Киев поддерживает все санкции, направленные против России и тех лиц, которые имеют отношение к «ведущейся на Востоке Украины войне».

«Крым - это Украина и это подтверждается исторически, и дипломатически, и политически, и любыми методами», - заявила Мендель.