Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма
3 июня 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила точку зрения администрации президента относительно принадлежности Крымского полуострова.
Мендель заверила, что в администрации президента помнят об «оккупации полуострова Российской Федерацией», передаёт "Московский комсомолец". Она подчеркнула, что Киев поддерживает все санкции, направленные против России и тех лиц, которые имеют отношение к «ведущейся на Востоке Украины войне».
«Крым - это Украина и это подтверждается исторически, и дипломатически, и политически, и любыми методами», - заявила Мендель.