Глава украинской общины в Крыму рассказала, что притеснений нет

В Крыму заявили, что украинская община не испытывает никаких притеснений, чего не скажешь об Украине. Глава общины Анастасия Гридчина отметила, что на Украину жителям Крыма ездить небезопасно.

«Притеснений в Крыму ни по какому признаку нет, в том числе по языковому. Мы можем спокойно общаться на украинском языке или надеть нашу национальную вышиванку, пройтись по улицам Крыма. Нет никакого притеснения», - сказала Гридчина.

Также она предположила, что все слухи о притеснении украинцев на территории Крымского полуострова распространяют недруги, передаёт РИА Новости. Гридчина призналась, что члены украинской общины не могут свободно ездить на Украину из-за того, что внесены в базу «Миротворца».

«Мы боимся туда ехать. Украинские власти, как бывшие, так и нынешние, боятся слышать правду, которую мы можем донести», - рассказала глава общины.