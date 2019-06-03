Песков: Россия предпринимает меры по прекращению обстрела в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа "прекратить бойню в Идлибе". По его словам, для нейтрализации террористов, совершающих обстрелы из Идлиба, принимаются необходимые меры.

Трамп призвал Сирию, Иран и Россию прекратить "бойню в Идлибе"

"Безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Песков отметил, что ответственность "за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба" несёт Турция. Пресс-секретарь объяснил, что Россия ведёт с ней взаимодействие, направленное на прекращение конфликта.

"В Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют эту концентрацию для нанесения ударов как по гражданским объектам, так и для осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов. Такая ситуация неприемлема", - заявил Песков.