Песков: Закон об устойчивом Рунете - мера предосторожности от угроз в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что закон об устойчивом Рунете является мерой предосторожности. По словам представителя Кремля, в условиях, когда отдельные страны способны поставить под угрозу международное право, это необходимо.

"Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий. Стоит только посмотреть, что сегодня происходит с Ираном, с Китаем...нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится в том числе и к сфере интернета", - отметил Песков в интервью программе SophieCo на RT.

Напомним, что 1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России.