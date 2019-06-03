В правительстве поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе и ресторанах

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны в местах общественного питания.

Минздрав: Курение кальянов в кафе и ресторанах вредит здоровью

"Проект закона одобрен правительством РФ, и теперь все это входит уже в систему законодательного процесса", - передаёт слова Рязанского ТАСС.

Сенатор отметил, что если закон будет принят, то электронные сигареты, вейпы и кальян приравняют к табачным изделиям с распространением всех ограничений, действующими на них.

Ранее, в Министерстве здравоохранения РФ поддержали запрет курения кальянов в местах общественного питания. Специалисты считают, что их применение может нанести вред здоровью наравне с обычными сигаретами.