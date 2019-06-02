Саакашвили рассказал о чувстве юмора Порошенко

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей обиде на бывшего президента Украины Петра Порошенко и заявил, что у того отсутствует чувство юмора.

«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал... Он мне соврал», - признался Саакашвили.

Также он назвал Порошенко «очень закомплексованным человеком» без чувства юмора, передаёт РИА Новости. Саакашвили вспомнил, как бывший глава Украины требовал, чтобы все обращались к нему на «вы» в связи с его президентским постом. «Он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на "ты". Это реально комплекс человека», - отметил Саакашвили.