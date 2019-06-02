Вакарчук рассказал, как быстро наладить ситуацию на Украине

Солист рок-группы «Океан Эльзы» и лидер украинской политической партии «Голос» Святослав Вакарчук рассказал, как можно быстро закончить войну на Украине. По его мнению, необходимо лишь два фактора.

«Фактор номер один. Нам нужно … создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», - считает музыкант.

Вторым фактором он назвал стремление доказать людям, «которые живут по ту сторону границы», что они тоже являются украинцами, и оказать им помощь, передаёт РИА Новости. «Нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них, мы ждем их, и мы однажды будем вместе», - сказал Вакарчук. Он подчеркнул, что все политики должны стремиться к наиболее быстрому и благоприятному разрешению всех конфликтов на Украине.