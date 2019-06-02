Клинцевич рассказал, чем украинцам помешал памятник Жукову

Член Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему украинские радикалы ополчились на советского маршала Жукова. Он напомнил, что именно первый Украинский фронт под командованием Жукова стал причиной разгрома бандеровских банд.

Депутат Госдумы назвал снос бюста Жукова "националистической деградацией"

«В сносе националистами бюста маршала Жукова в Харькове, как в капле воды, отражаются те процессы, которые протекают на Украине после государственного переворота», - считает Клинцевич.

Сенатор также отметил, что бюст можно легко восстановить, а на возобновление дружбы между Украиной и Россией потребуется немало времени и сил. Но Клинцевич уверен, что две страны в итоге смогут преодолеть все разногласия, передаёт «Российская газета».