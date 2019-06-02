Токаев рассказал о важности сотрудничества России и Казахстана
2 июня 2019, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Укрепление партнёрских взаимоотношений между Россией и Казахстаном является важным фактором для внутреннего развития страны, заявил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев подчеркнул, что достижение поставленных целей и задач внутри страны невозможно, если нет благоприятного внешнего окружения. Токаев отметил, что в этом сотрудничество между двумя странами является большим подспорьем для Казахстана, передаёт РИА Новости.
«Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии. Я в этом убежден», - сказал президент.