Всё больше американцев выступают за импичмент Трампа

Более сорока процентов жителей Соединённых Штатов выступило за импичмент Дональда Трампа. За последний месяц количество недовольных действиями нынешнего президента США выросло на четыре процента.

При этом 54% американцев считают, что Трампа не нужно привлекать к ответственности. Рост числа противников главы США объясняется возрастающей поддержкой демократов. Порядка 76% опрошенных демократов признались, что считают импичмент президента страны необходимой мерой, передаёт «Российская газета».

Общий рейтинг одобрения Дональда Трампа при этом остаётся стабильным. Лишь 43% американцев поддерживают главу Белого дома, а 52% негативно относятся к работе трампа в качестве лидера страны.