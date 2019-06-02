Депутат Госдумы Андрей Козенко высказал своё мнение относительно сноса памятника советского маршала Георгия Жукова в Харькове. По словам депутата от Крыма, рано или поздно «современным негодяям придется ответить за бесчинства».

Козенко назвал снос бюста Жукова «националистической деградацией» и заявил, что на Украине в последнее время очень часто воюют с «памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями», передаёт РИА Новости. По его словам, «гибридная война» в стране закончится, и тогда всем «негодяям» придётся ответить за свои бесчинства.

«Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на "героизм" этих беснующихся националистов. От одного его вида бежали бы дальше, чем видели», - сказал парламентарий.