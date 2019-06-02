Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не называл супругу принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл «злобной». По его словам, подобная информация – дело рук СМИ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп назвал Меган Маркл «злобной» из-за того, как она высказывалась о нем в прошлом. Нынешняя герцогиня Сассекская никогда не поддерживала Трампа и даже позволяла себе довольно резкие комментарии в его адрес, передаёт РИА Новости.

«Я никогда не называл Меган Маркл "злобной". Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!» - возмутился Трамп в соцсети.