Зеленский опубликовал фотографию с сыном

Президент Украины Владимир Зеленский в день защиты детей впервые опубликовал в соцсети фотографию вместе со своим сыном Кириллом. Помимо них на снимке присутствуют супруга Зеленского Елена и старшая дочь Александра.

Для семейной фотографии президент Украины и его сын нанесли на лица грим в виде масок супергероев. Ранее Зеленский никогда не показывал широкой общественности фотографий с Кириллом. «Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться», - подписал свой пост Владимир Зеленский.

Подписчики президента тут же оценили новую публикацию. В комментариях люди порадовались тому, какой счастливой и жизнерадостной выглядит семья. «Такую картинку из жизни предыдущих президентов представить невозможно! С праздником! Чтобы у вас в семье все было хорошо», - пожелали Зеленскому.