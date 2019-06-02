Савченко заявила об очередном проигранном бое за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала решение Москвы о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР очередным "проигранным боем" украинского государства.

По ее словам, Киеву нужно было идти навстречу жителям Донбасса и обеспечить их всеми социальными правами. Савченко заявила, что предыдущая украинская власть не работала в минском формате и тем самым усугубила ситуацию.

По мнению Савченко, Украина попросту не сделала "все возможное, чтобы люди в Донецкой и Луганской областях могли легко и просто получить украинские паспорта, - над этим надо было действительно работать в минском формате".

Депутат также заявила, что отказ Луганской и Донецкой республик от гривны в пользу рубля также стал тактическим проигрышем Киева, так как это дало возможность вывести из региона украинскую валюту и покупать товары в рублях.